Rückkehr auf Schanze

Nach 28 Monaten kämpft ÖSV-Star um ein Comeback

Tirol
11.11.2025 20:00
(Bild: GEPA)

Der Traum vom Fliegen lässt Philipp Aschenwald auf seinem langen Leidensweg nicht verzagen. Seit einem schweren Trainingssturz im Juli 2023 hat der Zillertaler Skispringer keinen Wettkampf bestreiten können. Jetzt glaubt der ÖSV-Star an ein Comeback. Die „Krone“ kennt den Plan …

Nach einem schweren Trainingssturz im Juli 2023 auf dem Innsbrucker Bergisel arbeitet Skispringer Philipp Aschenwald mittlerweile am Comeback 2.0. Der Weg zurück nach dem schweren Knieschaden (Riss des vorderen Kreuzbands, Einriss des hinteren Kreuzbands und Riss des Außenmeniskus) verlief nämlich alles andere als nach Wunsch …

Philipp Aschenwald möchte noch ein paar Saisonen springen.
Philipp Aschenwald möchte noch ein paar Saisonen springen.(Bild: Birbaumer Christof)

Zweite Operation notwendig
Obwohl er sich für die Reha fast ein Jahr Zeit ließ, hatte der Zillertaler nach Sprungeinheiten immer wieder Probleme mit dem operierten Knie. Anstatt Wettkämpfen unterzog sich „Aschi“ wegen der anhaltenden Schmerzen im Jänner 2025 einer zweiten Operation am linken Knie.

Nach einer neuerlichen Reha fühlt sich der 30-Jährige jetzt bereit, um auf die Schanzen zurückzukehren: „Es hat gedauert, bis alle Trainer, Betreuer und Ärzte mit meinen Fitnesswerten zufrieden waren.“

Auch der Polizist will diesmal nicht schneller sein, als es sein Körper erlaubt: „Beim ersten Mal wollte ich schon so rasch wie möglich wieder Wettkämpfe springen. Es geht aber nicht, wenn das Knie nicht passt.“

Es ist Zeit geworden, dass ich wieder auf einer Schanze bin. Die Motivation, immer nur in die Kraftkammer zu gehen, war nicht mehr hoch.

Philipp Aschenwald

In Hinzenbach wird Aschenwald in dieser Woche die ersten Sprünge wagen: „Es ist Zeit geworden, dass ich wieder auf einer Schanze bin. Die Motivation, immer nur in die Kraftkammer zu gehen, war nicht mehr hoch.“

Erste Wettkämpfe im Jänner
Anschließend möchte er sich Schritt für Schritt in den Weltcup zurückkämpfen: „Im Jänner sollte ich im Kontinental-Cup die ersten Wettkämpfe bestreiten können. Dann schauen wir, wie es weiter geht.“

Norbert Niederacher
