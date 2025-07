Im OÖ-Landtag bleibt es nun 84 Tage recht ruhig

Oberösterreichs Abgeordnete gehen in die Ferien: Die nächste Sitzung des Landtags findet erst am 25. September statt. Wobei: Die Politik betont, auch in dieser Zeit nah an den Menschen zu sein. Landtagspräsident Max Hiegelsberger (ÖVP) und seine Stellvertreter von FPÖ und SPÖ ziehen Bilanz.