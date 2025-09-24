Heute trüb und anfangs nass

Ein über dem Alpenraum liegendes, vor allem in der Höhe ausgebildetes Tief steuert feuchte Luft heran. Zum Wochenende hin schwächt es sich langsam ab. Verbreitet geht es trüb und nass in den Tag, vor allem Richtung Weinviertel regnet es anfangs kräftig. Am Vormittag lässt der Regen langsam nach, kurze sonnige Auflockerungen sind am ehesten im Mostviertel zu erwarten.