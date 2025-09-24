55-Millionen-Mann will nicht zurück zu den Bayern

Für 55 Millionen Euro holte der FC Bayern João Palhinha letzten Sommer vom FC Fulham, doch der 30-jährige Portugiese kam in München nicht in Schwung und wurde zu Tottenham verliehen – nun will er nicht mehr zurück.
Bei den Bayern brachte es Palhinha in der letzten Saison gerade einmal auf 17 Einsätze, nur drei davon durfte er über 90 Minuten bestreiten. Trainer Vincent Kompany setzte sich für ein Leihgeschäft ein – und lag damit goldrichtig. Die „Holding-Six“ von Ex-Trainer Thomas Tuchel blüht in London gerade richtig auf. Der 1,90 Meter große Portugiese avancierte zum Stammspieler und erzielte zuletzt beim 2:0 gegen Manchester City sogar einen Treffer.
Gut für die Bayern? Nicht wirklich! Denn Palhinha will nicht mehr zurück nach München. Wie der Transfer-Journalist Ben Jacobs berichtet, hat der portugiesische Nationalspieler entschieden, seine Karriere bei Tottenham fortzusetzen und hofft deshalb auf seine Verpflichtung.
Kaufklausel
Möglich soll das eine Kaufklausel machen, die beide Klubs im Sommer im Zuge des Leihdeals vereinbart hatten. Laut einem Bericht von „TBR Football“ will der Klub von ÖFB-Kicker Kevon Danso deshalb schon im Winter ein Angebot vorlegen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.