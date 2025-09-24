55-Millionen-Mann will nicht zurück zu den Bayern

Bei den Bayern brachte es Palhinha in der letzten Saison gerade einmal auf 17 Einsätze, nur drei davon durfte er über 90 Minuten bestreiten. Trainer Vincent Kompany setzte sich für ein Leihgeschäft ein – und lag damit goldrichtig. Die „Holding-Six“ von Ex-Trainer Thomas Tuchel blüht in London gerade richtig auf. Der 1,90 Meter große Portugiese avancierte zum Stammspieler und erzielte zuletzt beim 2:0 gegen Manchester City sogar einen Treffer.