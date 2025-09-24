Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Leihe

55-Millionen-Mann will nicht zurück zu den Bayern

Fußball International
24.09.2025 19:04
Sportboss Max Eberl
Sportboss Max Eberl(Bild: GEPA)

Für 55 Millionen Euro holte der FC Bayern João Palhinha letzten Sommer vom FC Fulham, doch der 30-jährige Portugiese kam in München nicht in Schwung und wurde zu Tottenham verliehen – nun will er nicht mehr zurück.

0 Kommentare

Bei den Bayern brachte es Palhinha in der letzten Saison gerade einmal auf 17 Einsätze, nur drei davon durfte er über 90 Minuten bestreiten. Trainer Vincent Kompany setzte sich für ein Leihgeschäft ein – und lag damit goldrichtig. Die „Holding-Six“ von Ex-Trainer Thomas Tuchel blüht in London gerade richtig auf. Der 1,90 Meter große Portugiese avancierte zum Stammspieler und erzielte zuletzt beim 2:0 gegen Manchester City sogar einen Treffer.

(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Kevin C. Cox)

Gut für die Bayern? Nicht wirklich! Denn Palhinha will nicht mehr zurück nach München. Wie der Transfer-Journalist Ben Jacobs berichtet, hat der portugiesische Nationalspieler entschieden, seine Karriere bei Tottenham fortzusetzen und hofft deshalb auf seine Verpflichtung.

(Bild: EPA/DANIEL HAMBURY)

Kaufklausel
Möglich soll das eine Kaufklausel machen, die beide Klubs im Sommer im Zuge des Leihdeals vereinbart hatten. Laut einem Bericht von „TBR Football“ will der Klub von ÖFB-Kicker Kevon Danso deshalb schon im Winter ein Angebot vorlegen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
239.418 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
194.366 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
173.738 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2022 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1842 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1665 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Mehr Fußball International
Europa League
LIVE: Malone lässt Ausgleich kläglich liegen
Nach Leihe
55-Millionen-Mann will nicht zurück zu den Bayern
Hiobsbotschaft
Knie kaputt! ÖFB-Team monatelang ohne Zadrazil
Vor Europa-League-Hit
Über 100 Roma-Fans in Nizza festgenommen
Juves Torgarant
Er könnte Lewandowski beim FC Barcelona folgen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf