Radfahrer prallt auf Forstweg gegen Felsen: tot!

Tödlich endet der Radausflug eines 56-jährigen Niederösterreichers im obersteirischen Oberwölz. Der Mann dürfte mit dem Kopf gegen einen Felsen geprallt sein, eine Zeugin fand den leblosen Mann.
Der Niederösterreicher aus dem Bezirk Korneuburg fuhr am Mittwoch gegen 10 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Forstweg in Hinteregg bergab. Dabei dürfte der 56-Jährige auf dem Schotterweg ins Schleudern geraten, gestürzt und mit dem Kopf gegen einen großen Stein bzw. einen Felsen geprallt sein.
Da er nicht wie vereinbart in sein Quartier zurückkehrte und telefonisch nicht erreichbar war, alarmierten Angehörige kurz nach 11 Uhr die Polizei. Gegen 11.15 Uhr entdeckte eine Zeugin den leblosen Mann und verständigte die Rettungskräfte. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht.
Kommentare
