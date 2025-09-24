Radfahrer prallt auf Forstweg gegen Felsen: tot!

Da er nicht wie vereinbart in sein Quartier zurückkehrte und telefonisch nicht erreichbar war, alarmierten Angehörige kurz nach 11 Uhr die Polizei. Gegen 11.15 Uhr entdeckte eine Zeugin den leblosen Mann und verständigte die Rettungskräfte. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht.