Jetzt erlebt Österreich das große Sonnen-Finale

Nur im Osten ziehen am Donnerstag in der Früh noch ein paar Wolken vorbei, aber spätestens am Nachmittag strahlt auch dort ein blitzblauer Himmel. Im Westen präsentiert sich der Tag überhaupt wolkenlos – perfekte Bedingungen für einen Ausflug ins Freie. Temperaturen: frische 6 bis 12 Grad am Morgen, am Nachmittag erwarten uns dann angenehme 20 bis 26 Grad.