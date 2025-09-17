Vorteilswelt
31 Grad am Wochenende

Jetzt erlebt Österreich das große Sonnen-Finale

Österreich
17.09.2025 17:05
Am Samstag heißt es ab in die Natur – bis zu 31 Grad werden erwartet (Symbolbild).
Am Samstag heißt es ab in die Natur – bis zu 31 Grad werden erwartet (Symbolbild).(Bild: Jacques Jacobsz)

Der Spätsommer zeigt noch einmal, was er kann! Schon am Donnerstag heißt es: Sonnenbrille aufsetzen! Und am Samstag klettert das Thermometer sogar noch einmal in hochsommerliche Bereiche: 31 Grad sind laut GeoSphere Austria möglich. Ideales Badewetter zum Sommerende. 

Nur im Osten ziehen am Donnerstag in der Früh noch ein paar Wolken vorbei, aber spätestens am Nachmittag strahlt auch dort ein blitzblauer Himmel. Im Westen präsentiert sich der Tag überhaupt wolkenlos – perfekte Bedingungen für einen Ausflug ins Freie. Temperaturen: frische 6 bis 12 Grad am Morgen, am Nachmittag erwarten uns dann angenehme 20 bis 26 Grad.

Am Freitag geht’s nahtlos sonnig weiter. Frühnebelfelder sind kaum der Rede wert, die lösen sich rasch auf. Danach herrscht Kaiserwetter pur – und es wird noch wärmer! Bis zu 29 Grad sind drinnen, besonders im Westen.

Österreich
Symbol leichter Regen
19° / 21°
9 km/h
00:06 h
60 %
Symbol stark bewölkt
14° / 20°
17 km/h
03:40 h
45 %
Symbol wolkig
14° / 24°
7 km/h
06:37 h
10 %
Symbol wolkenlos
15° / 27°
6 km/h
12:07 h
< 5 %
Symbol wolkig
14° / 28°
11 km/h
07:49 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
17° / 28°
14 km/h
11:44 h
< 5 %
Symbol heiter
17° / 30°
8 km/h
11:30 h
45 %
Symbol leichter Regen
16° / 19°
8 km/h
00:14 h
90 %
Symbol bedeckt
13° / 17°
17 km/h
00:06 h
65 %
Symbol starker Regen
10° / 11°
10 km/h
00:00 h
90 %
Wien
Symbol leichter Regen
17° / 20°
12 km/h
00:39 h
65 %
Symbol bedeckt
12° / 19°
21 km/h
02:42 h
45 %
Symbol wolkig
12° / 23°
14 km/h
08:20 h
15 %
Symbol wolkenlos
12° / 26°
8 km/h
12:07 h
< 5 %
Symbol wolkig
12° / 27°
6 km/h
08:33 h
< 5 %
Symbol wolkig
13° / 27°
7 km/h
08:22 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 27°
5 km/h
10:13 h
50 %
Symbol leichter Regen
15° / 18°
7 km/h
00:15 h
90 %
Symbol bedeckt
12° / 15°
12 km/h
00:00 h
70 %
Symbol Regen
8° / 9°
8 km/h
00:00 h
90 %
St. Pölten
Symbol Regen
17° / 20°
5 km/h
00:23 h
65 %
Symbol stark bewölkt
12° / 21°
21 km/h
04:11 h
45 %
Symbol wolkig
12° / 24°
6 km/h
07:03 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
12° / 27°
5 km/h
12:07 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 29°
17 km/h
11:05 h
< 5 %
Symbol heiter
16° / 28°
19 km/h
11:10 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
16° / 29°
18 km/h
11:35 h
45 %
Symbol leichter Regen
17° / 21°
9 km/h
00:24 h
70 %
Symbol leichter Regen
13° / 17°
17 km/h
00:06 h
75 %
Symbol starker Regen
11° / 13°
10 km/h
00:00 h
> 95 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
16° / 20°
21 km/h
01:00 h
55 %
Symbol bedeckt
11° / 18°
18 km/h
02:40 h
45 %
Symbol wolkig
12° / 24°
6 km/h
09:06 h
25 %
Symbol heiter
11° / 26°
3 km/h
11:26 h
< 5 %
Symbol wolkig
12° / 27°
3 km/h
08:12 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 27°
3 km/h
10:50 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 28°
4 km/h
09:30 h
60 %
Symbol leichter Regen
14° / 17°
5 km/h
00:15 h
75 %
Symbol bedeckt
13° / 16°
10 km/h
00:17 h
60 %
Symbol Regen
9° / 11°
6 km/h
00:00 h
80 %
Linz
Symbol starker Regen
16° / 17°
6 km/h
00:25 h
65 %
Symbol stark bewölkt
11° / 21°
5 km/h
05:54 h
40 %
Symbol heiter
11° / 24°
4 km/h
11:12 h
< 5 %
Symbol heiter
12° / 27°
4 km/h
11:12 h
< 5 %
Symbol wolkig
13° / 27°
5 km/h
07:21 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 27°
4 km/h
10:08 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 27°
5 km/h
11:09 h
45 %
Symbol Regen
15° / 20°
6 km/h
00:24 h
85 %
Symbol leichter Regen
15° / 17°
5 km/h
00:05 h
80 %
Symbol leichter Regen
11° / 17°
4 km/h
00:42 h
65 %
Graz
Symbol Regen
15° / 17°
2 km/h
00:40 h
65 %
Symbol wolkig
13° / 21°
5 km/h
06:27 h
40 %
Symbol heiter
10° / 25°
3 km/h
11:13 h
< 5 %
Symbol heiter
12° / 27°
3 km/h
10:42 h
< 5 %
Symbol wolkig
13° / 28°
3 km/h
06:54 h
< 5 %
Symbol wolkig
12° / 28°
4 km/h
08:15 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 26°
8 km/h
09:55 h
50 %
Symbol starke Regenschauer
15° / 19°
5 km/h
00:43 h
85 %
Symbol leichter Regen
15° / 21°
7 km/h
02:07 h
85 %
Symbol leichter Regen
12° / 18°
5 km/h
00:47 h
85 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
15° / 19°
7 km/h
00:33 h
60 %
Symbol bedeckt
12° / 19°
5 km/h
01:15 h
40 %
Symbol heiter
11° / 25°
6 km/h
11:38 h
15 %
Symbol wolkenlos
11° / 28°
9 km/h
12:05 h
< 5 %
Symbol wolkig
13° / 28°
8 km/h
08:04 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 28°
8 km/h
10:29 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 25°
7 km/h
07:53 h
50 %
Symbol leichter Regen
13° / 16°
7 km/h
00:00 h
70 %
Symbol leichter Regen
12° / 15°
6 km/h
01:04 h
70 %
Symbol starker Regen
8° / 10°
8 km/h
00:01 h
> 95 %
Salzburg
Symbol leichter Regen
16° / 21°
14 km/h
01:19 h
65 %
Symbol bedeckt
11° / 18°
5 km/h
00:45 h
35 %
Symbol wolkenlos
10° / 27°
3 km/h
11:53 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
11° / 30°
7 km/h
12:05 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 30°
16 km/h
10:06 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 28°
19 km/h
09:36 h
35 %
Symbol bedeckt
16° / 22°
26 km/h
01:58 h
50 %
Symbol leichter Regen
14° / 19°
10 km/h
01:28 h
65 %
Symbol leichter Regen
13° / 19°
10 km/h
01:54 h
80 %
Symbol leichter Regen
10° / 10°
6 km/h
00:00 h
80 %
Innsbruck
Symbol bedeckt
13° / 14°
15 km/h
00:02 h
50 %
Symbol bedeckt
11° / 16°
9 km/h
02:01 h
25 %
Symbol wolkenlos
12° / 22°
7 km/h
12:06 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
12° / 26°
4 km/h
12:06 h
< 5 %
Symbol heiter
15° / 26°
8 km/h
08:47 h
< 5 %
Symbol heiter
16° / 23°
9 km/h
08:45 h
60 %
Symbol Regen
15° / 15°
11 km/h
00:17 h
90 %
Symbol leichter Regen
11° / 13°
7 km/h
00:23 h
80 %
Symbol leichter Regen
10° / 12°
6 km/h
00:11 h
85 %
Symbol Regen
7° / 7°
6 km/h
00:02 h
80 %
Bregenz
Wetterdaten:

Der Samstag bringt dann die große Spätsommer-Show: Von früh bis spät lacht die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Höchstens ein paar zarte Schleierwolken wagen sich dazu. Mit bis zu 31 Grad wird es noch einmal so richtig heiß. 

Und auch der Sonntag macht keine Ausnahme: Die Sonne bleibt! Lediglich im Westen sorgt der Föhn für kräftigen Wind in manchen Tälern. Am Alpenostrand frischt der Südostwind auf. Die Temperaturen bleiben traumhaft: 25 bis 30 Grad.

Hannah Tilly
