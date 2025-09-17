Jetzt erlebt Österreich das große Sonnen-Finale

Der Spätsommer zeigt noch einmal, was er kann! Schon am Donnerstag heißt es: Sonnenbrille aufsetzen! Und am Samstag klettert das Thermometer sogar noch einmal in hochsommerliche Bereiche: 31 Grad sind laut GeoSphere Austria möglich. Ideales Badewetter zum Sommerende.
Nur im Osten ziehen am Donnerstag in der Früh noch ein paar Wolken vorbei, aber spätestens am Nachmittag strahlt auch dort ein blitzblauer Himmel. Im Westen präsentiert sich der Tag überhaupt wolkenlos – perfekte Bedingungen für einen Ausflug ins Freie. Temperaturen: frische 6 bis 12 Grad am Morgen, am Nachmittag erwarten uns dann angenehme 20 bis 26 Grad.
Am Freitag geht’s nahtlos sonnig weiter. Frühnebelfelder sind kaum der Rede wert, die lösen sich rasch auf. Danach herrscht Kaiserwetter pur – und es wird noch wärmer! Bis zu 29 Grad sind drinnen, besonders im Westen.
Der Samstag bringt dann die große Spätsommer-Show: Von früh bis spät lacht die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Höchstens ein paar zarte Schleierwolken wagen sich dazu. Mit bis zu 31 Grad wird es noch einmal so richtig heiß.
Und auch der Sonntag macht keine Ausnahme: Die Sonne bleibt! Lediglich im Westen sorgt der Föhn für kräftigen Wind in manchen Tälern. Am Alpenostrand frischt der Südostwind auf. Die Temperaturen bleiben traumhaft: 25 bis 30 Grad.
