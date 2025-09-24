Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Antworten zu N.Y.-Trip

Babler: „Ich bin Vizekanzler und nicht Buchhalter“

Wien: Politik
24.09.2025 19:00
Am Rande eines Presstermins nannte Babler erstmals Summen zu seinem umstrittenen Übersee-Trip.
Am Rande eines Presstermins nannte Babler erstmals Summen zu seinem umstrittenen Übersee-Trip.(Bild: Imre Antal)

Der seit seiner New-York-Reise unter Dauerkritik stehende Andreas Babler äußerte sich gegenüber der „Krone“ erstmals zu seiner umstrittenen Reise. Die von ihm präsentierten Zahlen über Kosten lassen allerdings Fragen offen.

0 Kommentare

Bei der Kostentransparenz seiner vielfach kritisierten New-York-Reise hat Andreas Babler keinen Zeitdruck. Am Rande einer Pressekonferenz (siehe Bericht hier) äußerte sich der Vizekanzler der SPÖ erstmals zu den Ausgaben seiner Big-Apple-Tour – wenn auch nur auf Anfrage der „Krone“.

„Eine sehr schmale Delegation“
Kurz zur Vorgeschichte: Babler hielt sich mehrere Tage in New York auf – gab dort Notenblätter im Rahmen einer Restitution an die Nachkommen zurück. Ein historisch wichtiges Zeichen, doch schnell wurde Kritik laut: War der Trip in die teuerste Stadt der Vereinigten Staaten wirklich notwendig, wenn doch die Staatsspitze angesichts der UNO-Vollversammlung aktuell sowieso in der Weltmetropole gastiert? Mehr als eine Woche lang verweigerte Babler jede Auskunft zu Flugkosten, Unterkunft, Restaurants und Zahl der Mitreisenden. Die Gesamtkosten – ein „Staatsgeheimnis“.

Seine USA-Reise dokumentierte der Vizekanzler ausführlich auf sozialen Medien.
Seine USA-Reise dokumentierte der Vizekanzler ausführlich auf sozialen Medien.(Bild: Screenshot/instagram.com/andi_babler)

Darauf angesprochen, erwidert der SPÖ-Parteichef: „Ich bin nicht Buchhalter des Ministeriums, sondern Vizekanzler der Republik“, eine gesamte Abrechnung des Ausflugs würde es zudem noch nicht geben. Dann überrascht Babler aber doch mit folgenden Zahlen: „Wir liegen pro Person bei 2800 Euro für eins plus vier, also eine sehr schmale Delegation.“

Lesen Sie auch:
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Aufregung im Parlament
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
24.09.2025
FPÖ-Anfrage
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
22.09.2025
Verschlusssache
Das „Staatsgeheimnis“ des Andreas Babler
18.09.2025

Eine Zahl, die für einen mehrtägigen Trip nach New York, Washington & Co. mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Nur 2800 Euro pro Person für Flug, Inland-Transfers, Unterkunft, Speis und Trank kann kein USA-Reisender nachvollziehen. Babler unterstrich indes, es sei gerade beim Thema Restitution wichtig, dass Österreich auch nach außen zeige, dass man Verantwortung für das historische Erbe übernehme.

Porträt von Michael Pommer
Michael Pommer
Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien

krone.tv

Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Gehen wir zu früh in Pension – oder zu spät?
„Fahren Höllentempo“
Warum das Pensionsalter viel zu schnell steigt
Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
239.418 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
194.366 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
173.738 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2022 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1842 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1665 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Mehr Wien: Politik
Antworten zu N.Y.-Trip
Babler: „Ich bin Vizekanzler und nicht Buchhalter“
Fünf Jahre vor Bau
Lobau-Protestler drohen bereits mit Besetzung
Kundgebung in Wien
Palästinensischer Botschafter sorgte für Aufregung
Gegner sind alarmiert
Hanke kündigt Entscheidung zu Lobautunnel an
Um 100 Millionen Euro
Wien baut Musical-Tempel für „richtig große Shows“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf