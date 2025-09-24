Babler: „Ich bin Vizekanzler und nicht Buchhalter“

„Eine sehr schmale Delegation“

Kurz zur Vorgeschichte: Babler hielt sich mehrere Tage in New York auf – gab dort Notenblätter im Rahmen einer Restitution an die Nachkommen zurück. Ein historisch wichtiges Zeichen, doch schnell wurde Kritik laut: War der Trip in die teuerste Stadt der Vereinigten Staaten wirklich notwendig, wenn doch die Staatsspitze angesichts der UNO-Vollversammlung aktuell sowieso in der Weltmetropole gastiert? Mehr als eine Woche lang verweigerte Babler jede Auskunft zu Flugkosten, Unterkunft, Restaurants und Zahl der Mitreisenden. Die Gesamtkosten – ein „Staatsgeheimnis“.