Nach „Sturzflut“: Zwei Menschen aus Zug gerettet

Der Zugverkehr wurde daraufhin eingestellt und die spannungsführende Oberleitung geerdet. Danach wurden die Passagiere aus dem Zug und zur näher gelegenen Haltestelle Unterkritzendorf gebracht. Von dort konnten sie mit einem Ersatzzug weiterfahren. Zwei Personen benötigten allerdings medizinische Versorgung und wurden mit einer Teleskopmastbühne aus dem Doppelstockzug gerettet. Sie wurden in weiterer Folge vom Roten Kreuz betreut.