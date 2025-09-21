Vorteilswelt
Letzte warme Tage

Spätsommer adé! Tief „Calvin“ läutet Herbst ein

Steiermark
21.09.2025 14:58
An diesem Wochenende zeigt sich der steirische Spätsommer nochmal von seiner schönsten Seite.
An diesem Wochenende zeigt sich der steirische Spätsommer nochmal von seiner schönsten Seite.(Bild: Pail Sepp)

Ob Buschenschank, Bergtour oder gar Badeteich: Das letzte sommerliche Wochenende eignet sich perfekt für Ausflüge. Spätestens ab Dienstag dürfen sich die Steirer und Steirerinnen dann aber auf den Herbst einstimmen – das Tief „Calvin“ bringt Schauer und kühle Temperaturen.

Die Blätter färben sich schön langsam braun, die ersten Kastanien fallen von den Bäumen und der kalendarische Herbstbeginn steht am Montag, 22. September, vor der Tür. Doch bevor der Herbst so richtig losgeht, zeigt sich der Spätsommer an diesem Wochenende nochmals von seiner schönsten Seite: Ein Hoch über Südosteuropa sorgt für perfektes Wander- oder gar noch Badewetter.

„An diesem Wochenende wurden bereits zahlreiche Rekorde gebrochen“, sagt Nikolas Zimmermann, Meteorologe bei Ubimet. „Besonders außergewöhnlich waren die Temperaturen auf den Bergen – dort war es am Samstag oft um 10 bis 15 Grad wärmer als zu dieser Jahreszeit üblich“.

„Calvin“ zieht über Skandinavien ins Land
Während am Montag steiermarkweit noch Temperaturen bis 29 Grad möglich sind, kommen am Dienstag dann kühle Luftmassen über Skandinavien in den Alpenraum. Das Tief trägt den Namen „Calvin“. „Calvin“ macht das Wetter zur Wochenmitte hin unbeständig. „Der Dienstag bringt dichte Wolken, Schauer und Temperaturen zwischen 14 und 20 Grad“, sagt Ubimet-Meteorologe Martin Templin.

Auch am Mittwoch bewegen sich die Temperaturen zwischen maximal 12 Grad im Mariazellerland und maximal 20 Grad in Bad Radkersburg. Erst Richtung Wochenende kündigt sich eine leichte, wenn auch unsichere, Wetterbesserung an. „Die hochsommerlichen Werte sind aber ab Dienstag Geschichte“, bilanziert Templin.

Porträt von Fanny Gasser
Fanny Gasser
Steiermark

