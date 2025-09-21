Spätsommer adé! Tief „Calvin“ läutet Herbst ein

„An diesem Wochenende wurden bereits zahlreiche Rekorde gebrochen“, sagt Nikolas Zimmermann, Meteorologe bei Ubimet. „Besonders außergewöhnlich waren die Temperaturen auf den Bergen – dort war es am Samstag oft um 10 bis 15 Grad wärmer als zu dieser Jahreszeit üblich“.

„Calvin“ zieht über Skandinavien ins Land

Während am Montag steiermarkweit noch Temperaturen bis 29 Grad möglich sind, kommen am Dienstag dann kühle Luftmassen über Skandinavien in den Alpenraum. Das Tief trägt den Namen „Calvin“. „Calvin“ macht das Wetter zur Wochenmitte hin unbeständig. „Der Dienstag bringt dichte Wolken, Schauer und Temperaturen zwischen 14 und 20 Grad“, sagt Ubimet-Meteorologe Martin Templin.