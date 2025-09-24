Todeslenker ausgeforscht: „Dachte, es war ein Reh“

Wildunfall bei Polizei angezeigt

Dessen Lenker hielt jedoch nicht an – die Polizei suchte nach Zeugen. Tags darauf konnte ein Auto ausgeforscht werden, dessen Beschädigungen zu dem Unfall passten. Es gehört einem 38-Jährigen aus dem Bezirk Baden, der bei der Vernehmung angab, weder einen Motorradlenker noch ein verunfalltes Zweirad gesehen zu haben. Er habe stattdessen geglaubt, ein Wildtier angefahren zu haben und hat dies auch bei der Polizei gemeldet. Der SUV wurde sichergestellt, der Fahrer angezeigt.