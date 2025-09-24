Vorteilswelt
Sturzserie im Springen

Stecher: „Sicherheit muss an erster Stelle stehen“

Ski Nordisch
24.09.2025 18:45
Eva Pinkelnig verpasst nach einem Kreuzbandriss die komplette Olympia-Saison.
Eva Pinkelnig verpasst nach einem Kreuzbandriss die komplette Olympia-Saison.(Bild: Tröster Andreas)

Die Olympia-Generalprobe auf den neuen Sprungschanzen in Predazzo stand mit drei schweren Stürzen (Kreuzbandriss) unter keinem guten Stern. ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher sieht zu enge Anzüge und Bauart der neuen Bakken als Gründe: „Wir müssen etwas ändern. Die Sicherheit muss an erster Stelle stehen.“

Einen Boykott wie bei der Olympia-Generalprobe in Predazzo hat es in der höchsten Skisprung-Liga noch nie gegeben. Österreichs Skiverband zog auf der Großschanze mit Lisa Eder und Julia Mühlbacher seine Sportlerinnen zurück. „Die drei Kreuzbandrisse haben gezeigt, dass der Impact bei der Landung zu groß ist. Es wäre sonst nicht in dieser Häufung passiert“, stellte ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher klar.

Porträt von Norbert Niederacher
Norbert Niederacher
