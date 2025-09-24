Stecher: „Sicherheit muss an erster Stelle stehen“

LIVE: Midtjylland führt, Sturm ist gefordert
Europa League
Die Olympia-Generalprobe auf den neuen Sprungschanzen in Predazzo stand mit drei schweren Stürzen (Kreuzbandriss) unter keinem guten Stern. ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher sieht zu enge Anzüge und Bauart der neuen Bakken als Gründe: „Wir müssen etwas ändern. Die Sicherheit muss an erster Stelle stehen.“
Einen Boykott wie bei der Olympia-Generalprobe in Predazzo hat es in der höchsten Skisprung-Liga noch nie gegeben. Österreichs Skiverband zog auf der Großschanze mit Lisa Eder und Julia Mühlbacher seine Sportlerinnen zurück. „Die drei Kreuzbandrisse haben gezeigt, dass der Impact bei der Landung zu groß ist. Es wäre sonst nicht in dieser Häufung passiert“, stellte ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher klar.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.