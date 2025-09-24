Stecher: „Sicherheit muss an erster Stelle stehen“

Einen Boykott wie bei der Olympia-Generalprobe in Predazzo hat es in der höchsten Skisprung-Liga noch nie gegeben. Österreichs Skiverband zog auf der Großschanze mit Lisa Eder und Julia Mühlbacher seine Sportlerinnen zurück. „Die drei Kreuzbandrisse haben gezeigt, dass der Impact bei der Landung zu groß ist. Es wäre sonst nicht in dieser Häufung passiert“, stellte ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher klar.