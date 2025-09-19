Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach 30 Grad Abkühlung

Noch einmal genießen: Der Spätsommer sagt Adieu

Österreich
19.09.2025 11:10
(Bild: mmphoto – stock.adobe.com)

Noch einmal genießen sollte man den heutigen Freitag und das Wochenende. Denn ein wohl letztes Mal sendet der Spätsommer noch einmal heiße Grüße ins Land – bis zu 30 Grad erwarten uns am Samstag und Sonntag. Danach stehen die Zeichen auf Abschied. Eine Kaltfront bringt die unangenehme Seite des Herbstes zu uns.

0 Kommentare

Noch am Freitag klettert die Thermometermarke stellenweise auf bis zu 29 Grad. Dazu scheint im nahezu ganzen Land die Sonne ungetrübt.

Ähnliches Bild auch am Samstag: Einmal zeigt sich fast überall die Sonne, bis zu 31 Grad (Salzburg) können erreicht werden. Am „kühlsten“ bleibt es wohl ganz im Westen mit etwa 25 Grad in Bregenz. Überall sonst ist der 30er jedenfalls in Reichweite.

Und auch am Sonntag macht es sich die Sonne über Österreich gemütlich. Ein paar wenige dünne Schleierwolken können sich am Himmel zeigen. Die Temperaturen steigen noch einmal auf Tageshöchsttemperaturen von 25 bis zu 30 Grad.

Kaltfront treibt den Herbst ins Land
Pünktlich zum neuen Wochenstart macht sich dann jedoch ein Wetterwechsel langsam bemerkbar. Von Westen her beginnt eine Kaltfront am Montag den Spätsommerspaß zu verderben, nur noch maximal 20 Grad werden in Vorarlberg, Tirol Salzburg und Oberösterreich erreicht. Überall sonst zeigt sich ein letztes Mal noch die Spätsommersonne und beschert angenehme Temperaturen. Zum Abend hin bereitet sich die Kaltfront immer weiter in Richtung Osten aus.

Grau in grau präsentiert sich dann der Dienstag, immer wieder ziehen Schauer durch. Am häufigsten scheint die Sonne noch im Südosten des Landes. 13 bis 23 Grad werden erreicht, mit den höchsten Werten im äußersten Osten.

Österreich
Symbol stark bewölkt
14° / 25°
8 km/h
04:26 h
10 %
Symbol wolkenlos
15° / 29°
8 km/h
12:06 h
< 5 %
Symbol heiter
15° / 28°
11 km/h
09:51 h
< 5 %
Symbol heiter
17° / 29°
13 km/h
08:53 h
10 %
Symbol heiter
16° / 27°
7 km/h
10:20 h
50 %
Symbol bedeckt
15° / 18°
10 km/h
01:33 h
60 %
Symbol starker Regen
11° / 13°
15 km/h
00:00 h
> 95 %
Symbol bedeckt
10° / 15°
16 km/h
02:01 h
65 %
Symbol stark bewölkt
10° / 19°
8 km/h
03:22 h
50 %
Symbol leichter Regen
12° / 17°
12 km/h
00:22 h
80 %
Wien
Symbol stark bewölkt
12° / 25°
15 km/h
05:40 h
15 %
Symbol wolkenlos
13° / 27°
12 km/h
12:05 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 28°
8 km/h
09:44 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 27°
7 km/h
09:11 h
25 %
Symbol stark bewölkt
15° / 24°
11 km/h
04:57 h
50 %
Symbol bedeckt
13° / 15°
9 km/h
00:31 h
50 %
Symbol starke Regenschauer
11° / 13°
9 km/h
00:15 h
85 %
Symbol einzelne Regenschauer
10° / 14°
17 km/h
02:55 h
65 %
Symbol Regen
8° / 17°
8 km/h
00:13 h
75 %
Symbol stark bewölkt
10° / 16°
11 km/h
04:14 h
50 %
St. Pölten
Symbol stark bewölkt
12° / 24°
5 km/h
05:42 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
13° / 28°
4 km/h
12:06 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 29°
18 km/h
10:31 h
< 5 %
Symbol heiter
16° / 29°
19 km/h
09:26 h
< 5 %
Symbol heiter
16° / 29°
9 km/h
10:58 h
50 %
Symbol leichter Regen
15° / 18°
11 km/h
01:22 h
70 %
Symbol leichter Regen
12° / 16°
11 km/h
01:47 h
> 95 %
Symbol einzelne Regenschauer
11° / 17°
15 km/h
07:59 h
70 %
Symbol starker Regen
9° / 17°
12 km/h
00:06 h
90 %
Symbol stark bewölkt
11° / 16°
18 km/h
03:07 h
60 %
Eisenstadt
Symbol wolkig
13° / 25°
9 km/h
07:40 h
20 %
Symbol wolkenlos
11° / 27°
3 km/h
12:00 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 27°
3 km/h
10:48 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 27°
4 km/h
10:18 h
45 %
Symbol stark bewölkt
15° / 22°
8 km/h
03:27 h
55 %
Symbol leichter Regen
12° / 15°
8 km/h
00:26 h
65 %
Symbol Regen
10° / 12°
8 km/h
00:00 h
> 95 %
Symbol bedeckt
9° / 13°
8 km/h
01:32 h
55 %
Symbol wolkig
6° / 19°
10 km/h
08:27 h
50 %
Symbol leichter Regen
11° / 17°
16 km/h
01:40 h
60 %
Linz
Symbol heiter
13° / 24°
3 km/h
11:33 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
13° / 27°
4 km/h
12:02 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 27°
4 km/h
10:16 h
< 5 %
Symbol wolkig
13° / 27°
4 km/h
07:51 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 27°
6 km/h
08:22 h
50 %
Symbol leichter Regen
15° / 18°
4 km/h
01:05 h
80 %
Symbol starke Regenschauer
13° / 16°
4 km/h
01:33 h
90 %
Symbol stark bewölkt
10° / 17°
5 km/h
03:42 h
50 %
Symbol wolkig
8° / 17°
4 km/h
05:32 h
50 %
Symbol starker Regen
11° / 14°
5 km/h
00:14 h
85 %
Graz
Symbol wolkenlos
13° / 24°
5 km/h
12:10 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
13° / 27°
3 km/h
11:58 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 28°
3 km/h
09:27 h
< 5 %
Symbol wolkig
13° / 27°
3 km/h
06:36 h
20 %
Symbol wolkig
13° / 25°
6 km/h
07:47 h
50 %
Symbol starke Regenschauer
15° / 19°
8 km/h
03:12 h
90 %
Symbol starke Regenschauer
14° / 18°
6 km/h
04:56 h
80 %
Symbol einzelne Regenschauer
9° / 15°
4 km/h
05:24 h
70 %
Symbol einzelne Regenschauer
10° / 17°
5 km/h
04:42 h
75 %
Symbol wolkig
10° / 15°
5 km/h
07:09 h
45 %
Klagenfurt
Symbol heiter
13° / 25°
3 km/h
10:42 h
15 %
Symbol wolkenlos
12° / 28°
8 km/h
12:06 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 29°
8 km/h
09:49 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
15° / 27°
7 km/h
11:49 h
45 %
Symbol bedeckt
15° / 18°
9 km/h
01:11 h
50 %
Symbol bedeckt
12° / 14°
6 km/h
01:10 h
60 %
Symbol starker Regen
9° / 10°
8 km/h
00:01 h
> 95 %
Symbol leichter Regen
7° / 12°
6 km/h
00:14 h
65 %
Symbol heiter
4° / 18°
8 km/h
09:05 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
7° / 16°
7 km/h
04:02 h
35 %
Salzburg
Symbol wolkenlos
10° / 26°
6 km/h
12:10 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
11° / 28°
5 km/h
11:58 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 31°
15 km/h
10:08 h
< 5 %
Symbol heiter
15° / 28°
16 km/h
11:07 h
50 %
Symbol leichter Regen
16° / 19°
15 km/h
01:11 h
55 %
Symbol bedeckt
12° / 16°
7 km/h
02:20 h
60 %
Symbol Regen
9° / 10°
7 km/h
00:56 h
90 %
Symbol bedeckt
6° / 13°
5 km/h
02:39 h
50 %
Symbol wolkig
5° / 20°
15 km/h
06:33 h
50 %
Symbol leichter Regen
7° / 14°
8 km/h
01:07 h
20 %
Innsbruck
Symbol wolkenlos
13° / 22°
6 km/h
12:10 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
13° / 24°
3 km/h
12:04 h
< 5 %
Symbol heiter
16° / 26°
7 km/h
10:58 h
< 5 %
Symbol wolkig
16° / 23°
8 km/h
07:25 h
50 %
Symbol Regen
12° / 12°
9 km/h
00:17 h
85 %
Symbol leichter Regen
8° / 10°
16 km/h
00:13 h
70 %
Symbol Regen
5° / 5°
10 km/h
00:00 h
> 95 %
Symbol bedeckt
5° / 9°
6 km/h
00:31 h
50 %
Symbol wolkig
4° / 13°
6 km/h
06:35 h
50 %
Symbol leichter Regen
8° / 12°
6 km/h
01:57 h
30 %
Bregenz
Wetterdaten:

Auch der Mittwoch und der Donnerstag dürften laut aktueller Prognose ähnlich verlaufen. Der Regen überwiegt und mit ihm Temperaturen von wohl maximal 18 Grad. Am Freitag dürfte sich dann wieder die Sonne langsam zeigen. Die Temperaturen bleiben aber herbstlich.

Porträt von Christine Steinmetz
Christine Steinmetz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
242.649 mal gelesen
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
137.822 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
134.460 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1616 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1244 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1032 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Österreich
Nach 30 Grad Abkühlung
Noch einmal genießen: Der Spätsommer sagt Adieu
Er bleibt in Haft
Nach Drohung mit Amoklauf Prozess gegen Zivi
„Krone“ hat Video
Wie Elch „Emil“ durchs Wasser nach OÖ kam
Trotz Vollbremsung
Auffahrunfall mit sieben beteiligten Autos
Krone Plus Logo
Es gibt aber Folgen
„Meisten denken beim Kirchenaustritt nur ans Geld“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf