Noch einmal genießen: Der Spätsommer sagt Adieu

Noch einmal genießen sollte man den heutigen Freitag und das Wochenende. Denn ein wohl letztes Mal sendet der Spätsommer noch einmal heiße Grüße ins Land – bis zu 30 Grad erwarten uns am Samstag und Sonntag. Danach stehen die Zeichen auf Abschied. Eine Kaltfront bringt die unangenehme Seite des Herbstes zu uns.
Noch am Freitag klettert die Thermometermarke stellenweise auf bis zu 29 Grad. Dazu scheint im nahezu ganzen Land die Sonne ungetrübt.
Ähnliches Bild auch am Samstag: Einmal zeigt sich fast überall die Sonne, bis zu 31 Grad (Salzburg) können erreicht werden. Am „kühlsten“ bleibt es wohl ganz im Westen mit etwa 25 Grad in Bregenz. Überall sonst ist der 30er jedenfalls in Reichweite.
Und auch am Sonntag macht es sich die Sonne über Österreich gemütlich. Ein paar wenige dünne Schleierwolken können sich am Himmel zeigen. Die Temperaturen steigen noch einmal auf Tageshöchsttemperaturen von 25 bis zu 30 Grad.
Kaltfront treibt den Herbst ins Land
Pünktlich zum neuen Wochenstart macht sich dann jedoch ein Wetterwechsel langsam bemerkbar. Von Westen her beginnt eine Kaltfront am Montag den Spätsommerspaß zu verderben, nur noch maximal 20 Grad werden in Vorarlberg, Tirol Salzburg und Oberösterreich erreicht. Überall sonst zeigt sich ein letztes Mal noch die Spätsommersonne und beschert angenehme Temperaturen. Zum Abend hin bereitet sich die Kaltfront immer weiter in Richtung Osten aus.
Grau in grau präsentiert sich dann der Dienstag, immer wieder ziehen Schauer durch. Am häufigsten scheint die Sonne noch im Südosten des Landes. 13 bis 23 Grad werden erreicht, mit den höchsten Werten im äußersten Osten.
Auch der Mittwoch und der Donnerstag dürften laut aktueller Prognose ähnlich verlaufen. Der Regen überwiegt und mit ihm Temperaturen von wohl maximal 18 Grad. Am Freitag dürfte sich dann wieder die Sonne langsam zeigen. Die Temperaturen bleiben aber herbstlich.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.