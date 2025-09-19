Noch einmal genießen: Der Spätsommer sagt Adieu

Kaltfront treibt den Herbst ins Land

Pünktlich zum neuen Wochenstart macht sich dann jedoch ein Wetterwechsel langsam bemerkbar. Von Westen her beginnt eine Kaltfront am Montag den Spätsommerspaß zu verderben, nur noch maximal 20 Grad werden in Vorarlberg, Tirol Salzburg und Oberösterreich erreicht. Überall sonst zeigt sich ein letztes Mal noch die Spätsommersonne und beschert angenehme Temperaturen. Zum Abend hin bereitet sich die Kaltfront immer weiter in Richtung Osten aus.