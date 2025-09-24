Graz: Frau von Straßenbahn erfasst und getötet

Nach derzeitigen Informationen dürfte sich der Vorfall kurz vor 17 Uhr zugetragen haben: Eine Frau wurde auf Höhe der Haltestelle Finanzamt von einer Straßenbahn erwischt. Ein Großangebot an Rettungskräften eilte zum Unfallort, die Frau erlag aber ihren schweren Verletzungen. Die Straße musste abgesperrt werden, für die Fahrgäste wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.