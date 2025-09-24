Graz: Frau von Straßenbahn erfasst und getötet

Immer wieder kommt es in der Grazer Conrad-von-Hötzendorf-Straße zu Unfällen mit Straßenbahnen. Am Mittwoch wurde eine Frau von einer Bim erfasst und getötet. Die Straße war fast zwei Stunden lang gesperrt.
Nach derzeitigen Informationen dürfte sich der Vorfall kurz vor 17 Uhr zugetragen haben: Eine Frau wurde auf Höhe der Haltestelle Finanzamt von einer Straßenbahn erwischt. Ein Großangebot an Rettungskräften eilte zum Unfallort, die Frau erlag aber ihren schweren Verletzungen. Die Straße musste abgesperrt werden, für die Fahrgäste wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.
Immer wieder kommt es im nördlichen Teil der Conrad-von-Hötzendorf-Straße zu gefährlichen Situationen und tödlichen Unfällen. So ist erst Anfang Mai ein Radfahrer gestorben, der die Straßenbahn auf Höhe Schießstattgasse übersehen haben dürfte und mitgeschleift worden war.
Im Vorjahr wurde ein erst siebenjähriger Bub überrollt. Er lief bei der Haltestelle Steyrergasse plötzlich auf die Gleise und wurde unter der Straßenbahn eingeklemmt. Trotz dramatischer Rettungsaktion erlag das Kind später seinen schlimmen Verletzungen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.