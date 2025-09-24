Tote nach Schüssen bei US-Migrationsbehörde

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge stehen entlang einer Autobahn in der Nähe der Einrichtung, die wegen der neuen harten Linie von US-Präsident Donald Trump in die Kritik geraten war. Die Verkehrskameras in der Nähe des Geschehens zeigen sechs Fahrspuren einer normalerweise stark befahrenen Autobahn – sie sind völlig leer.

„Heute Morgen kam es in der Dallas ICE Detention Facility zu einer Schießerei. Details werden noch bekannt gegeben, aber wir können bestätigen, dass es mehrere Verletzte und Tote gab“, schrieb die Ministerin für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten Kristi Noem auf dem Online-Portal X.