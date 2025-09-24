Beispiellose Gewalt
Tote nach Schüssen bei US-Migrationsbehörde
Aus Dallas im US-Bundesstaat Texas werden Schüsse gemeldet. Bislang ist noch vieles unklar, es herrscht Chaos. Bilder von Dutzenden Polizeifahrzeugen nahe der US-Migrationsbehörde machen die Runde – dies dürfte der Tatort sein.
Zahlreiche Einsatzfahrzeuge stehen entlang einer Autobahn in der Nähe der Einrichtung, die wegen der neuen harten Linie von US-Präsident Donald Trump in die Kritik geraten war. Die Verkehrskameras in der Nähe des Geschehens zeigen sechs Fahrspuren einer normalerweise stark befahrenen Autobahn – sie sind völlig leer.
„Heute Morgen kam es in der Dallas ICE Detention Facility zu einer Schießerei. Details werden noch bekannt gegeben, aber wir können bestätigen, dass es mehrere Verletzte und Tote gab“, schrieb die Ministerin für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten Kristi Noem auf dem Online-Portal X.
Anschlag dürfte von Scharfschützen ausgegangen sein
Die Polizei rückte laut lokalen Medien gegen 7.30 Uhr Ortszeit zu der Einrichtung im Nordwesten von Dallas aus. Der Schütze sei auf dem Dach eines nahe gelegenen Gebäudes tot aufgefunden worden, berichtete der lokale ABC-Sender WFAA unter Berufung auf Quellen. Der Mann habe sich selbst gerichtet.
„Obwohl wir das Motiv noch nicht kennen, wissen wir, dass unsere ICE-Polizisten beispielloser Gewalt ausgesetzt sind. Das muss aufhören“, zeigte sich Noem alarmiert. ICE-Direktor Todd Lyons schilderte laut CNN: „Vorläufigen Informationen nach handelt es sich möglicherweise um einen Scharfschützen.“
Vance: „Angriffe auf Strafverfolgungsbehörden müssen aufhören“
„Die obsessiven Angriffe auf Strafverfolgungsbehörden, insbesondere auf die ICE, müssen aufhören. Ich bete für alle, die bei diesem Angriff verletzt wurden, und für ihre Familien“, schrieb US-Vizepräsident JD Vance auf X in Antwort auf Noems Beitrag.
