Frech! Spielerfrau feiert Hoden-Treffer bei Gatten

Ein göttliches Zeichen?

Zuvor war der American-Football-Star während des Spiels schmerzhaft im Intimbereich erwischt worden. „Ich wurde an einer Stelle mit dem Knie getroffen, wo man wirklich nicht getroffen werden möchte. Ich brauchte dann erstmal einen Moment. Aber mir geht es gut“, erklärte der Quarterback nach der Pleite seiner Los Angeles Rams gegen den amtierenden Super-Bowl-Champion.