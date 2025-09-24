Frech! Spielerfrau feiert Hoden-Treffer bei Gatten

Freche Reaktion von Kelly Stafford! Nachdem ihr Mann – NFL-Quarterback Matthew Stafford – im Spiel gegen Philadelphia einen schmerzhaften Stoß in die Hoden kassiert hat, reagierte die 36-Jährige mit einem Witz. Auf Mitleid konnte ihr Ehemann hingegen nicht bauen.
„Ich sah ihn an und dachte: Weißt du was, das ist Gottes Art, sich um deine Vasektomie zu kümmern, da du sie in den letzten zwei Jahren nicht gemacht hast“, schilderte Ehefrau Stafford in ihrem Podcast „The Morning After“ den Moment als ihr Mann nach dem Spiel gegen Philadelphia zu ihr Heim kam.
Ein göttliches Zeichen?
Zuvor war der American-Football-Star während des Spiels schmerzhaft im Intimbereich erwischt worden. „Ich wurde an einer Stelle mit dem Knie getroffen, wo man wirklich nicht getroffen werden möchte. Ich brauchte dann erstmal einen Moment. Aber mir geht es gut“, erklärte der Quarterback nach der Pleite seiner Los Angeles Rams gegen den amtierenden Super-Bowl-Champion.
Auf Mitleid seiner Ehefrau Kelly durfte er anschließend nicht hoffen. Vielmehr amüsierte sich die 36-Jährige weiter über die Szene: „Eine Vasektomie ist im Moment nicht nötig, denn Gott hat sich darum gekümmert!“ Nach dem Spiel also der nächste (verbale) Tiefschlag.
