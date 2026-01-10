Deutscher Partner für schwedischen Möbelriesen

270 Märkte mit 3500 Mitarbeitern

3500 Menschen arbeiten für den Konzern. In Österreich sollen heuer vier bis sechs neue Standorte dazukommen, einer davon in Klagenfurt. Der Umsatz des Discounters beträgt eine Milliarde Euro. Und wächst ständig. Der Konzern setzt sich für Klimaschutz ein, wird oft ausgezeichnet. Die Philipps-Filialen haben nichts mit dem niederländischen Konzern Philips für Fernseher, Rasierer, Staubsauger oder Kaffeemaschinen zu tun.