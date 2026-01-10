Vorteilswelt
Philipps-Filiale kommt

Deutscher Partner für schwedischen Möbelriesen

Kärnten
10.01.2026 20:00
Ikea Klagenfurt kriegt Verstärkung durch einen deutschen Discounter.
Ikea Klagenfurt kriegt Verstärkung durch einen deutschen Discounter.(Bild: Ikea)

Aufgrund der wirtschaftlichen Lage sucht Ikea seit 2023 einen Untermieter für Klagenfurt. Am Montag wird dieser in Zusammenarbeit mit Stadt und Land präsentiert. Die „Krone“ verrät jetzt schon, wer es sein wird. 

0 Kommentare

Die Kärntner Möbelhäuser stöhnen wegen der sinkenden Nachfrage. Kika ist längst insolvent. Auch der schwedische Möbelriese Ikea sucht seit 2023 einen Untermieter für den großen Komplex in Klagenfurt. Am Montag wird der neue Untermieter offiziell verraten.

Die „Krone“ verrät jetzt schon, wer es sein wird. Thomas Philipps, ein deutscher Discounter für Heim- und Gartenprodukte aus Bissendorf in Osnabrück, möchte sich in Klagenfurt ansiedeln. Das 1986 gegründete Unternehmen betreibt 250 Märkte in Deutschland, zwölf in Österreich und sieben in Litauen.

270 Märkte mit 3500 Mitarbeitern
3500 Menschen arbeiten für den Konzern. In Österreich sollen heuer vier bis sechs neue Standorte dazukommen, einer davon in Klagenfurt. Der Umsatz des Discounters beträgt eine Milliarde Euro. Und wächst ständig. Der Konzern setzt sich für Klimaschutz ein, wird oft ausgezeichnet. Die Philipps-Filialen haben nichts mit dem niederländischen Konzern Philips für Fernseher, Rasierer, Staubsauger oder Kaffeemaschinen zu tun. 

Discounter Thomas Philipps vertreibt Artikel für Garten- und Heimwerkerbedarf.
Discounter Thomas Philipps vertreibt Artikel für Garten- und Heimwerkerbedarf.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Deutscher Discounter für Heim- und Gartenprodukte
Thomas Philipps vertreibt insgesamt 18.000 verschiedene Artikel. Darunter Haushaltswaren, Kosmetik, Produkte für den Garten- und Heimwerkerbedarf, Campingartikel, Elektrogeräte, Geschenkartikel, Tiernahrung, Textilien und Werkzeuge. Sozusagen ist er ein idealer Partner für Ikea. Lange war auch ein Einkaufsmarkt im Gespräch, der konnte widmungstechnisch nicht umgesetzt werden.

Dass in Kärnten 2025 so wenig Wohnbau betrieben wurde, spürt natürlich auch der schwedische Möbelriese. Denn so fallen die Nachfragen aus. Auch in Slowenien, Italien und Kroatien haben viele Ikea-Hallen eröffnet. Mit dem neuen Mieter spricht Ikea neue Kunden an.

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Kärnten

