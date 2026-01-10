Trotz geringer Lawinengefahr ist Vorsicht geboten

Während die Kinder im Schnee tollen, planen viele Erwachsene einen Ausflug in die Berge. Trotz geringer bis mäßiger Lawinenwarnstufe ist Vorsicht im alpinen Gelände geboten.
Die Neuschneemengen der vergangenen Tage sorgen dafür, dass viele Kärntner schon am Planen ihrer nächsten Skitour oder eines Ausflugs in die winterlichen Berge sind. Immerhin hat es sogar in den Tälern mehr als 20 Zentimeter Neuschnee gegeben.
Und trotz des frischen Schnees herrscht in den Kärnten Bergen nur geringe bis mäßige Lawinengefahr. Grund dafür: „In letzter Zeit gab es wenig Neuschnee. In vielen Regionen haben noch die Steine im alpinen Gelände herausgeschaut. Da hat der jüngste Schneefall nicht so gravierende Auswirkungen gehabt“, erklärt Florian Steiner, Lawinenexperte des Landes Kärnten.
Damit der Ausflug in die Berge nicht zum tödlichen Unterfangen wird, gibt der Alpenverein Tipps für einen unfallfreien Ausflug:
die Tour sollte sorgfältig geplant und die Lawinenwarnstufe geprüft werden;
auf die entsprechende Ausrüstung sollte vor dem Start geachtet werden;
Angehörige und Unterkunftsgeber sollten über die Tour und die geplante Rückkehrzeit informiert werden;
Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) sollte vor dem Tourstart geprüft und eingeschaltet werden;
Touren in kleinen Gruppen (bis sechs Personen) erhöhen die Sicherheit;
auf die körperliche Kondition sollte bei der Tour geachtet werden und gegebenfalls die Tour abbrechen.
Gefahrenstufe könnte sich noch erhöhen
Doch das alleine ist noch kein Grund, sich unvorsichtig und unvorbereitet auf eine Bergtour zu begeben. „Am Sonntag könnte vor allem in den Tauern Wind aufkommen. Und durch den leichten Neuschnee kann es zu Triebschneeansammlungen kommen. Damit könnte sich die eine oder andere Gefahrenstelle noch nach oben hin ändern“, sagt Steiner im Gespräch mit der „Krone“. Triebschnee war auch der Grund für den ersten Lawinenabgang in diesem Jahr in Kärnten. In der Cortinscharte unterhalb des Rosskofels in den Karnischen Alpen ging am 1. Jänner eine Schneebrettlawine ab.
Trotz der möglichen Triebschneeansammlungen dürfte es aber eine große Änderung der Lawinenwarnstufe vorerst nicht geben.
