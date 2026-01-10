Trotz geringer Lawinengefahr ist Vorsicht geboten

Gefahrenstufe könnte sich noch erhöhen

Doch das alleine ist noch kein Grund, sich unvorsichtig und unvorbereitet auf eine Bergtour zu begeben. „Am Sonntag könnte vor allem in den Tauern Wind aufkommen. Und durch den leichten Neuschnee kann es zu Triebschneeansammlungen kommen. Damit könnte sich die eine oder andere Gefahrenstelle noch nach oben hin ändern“, sagt Steiner im Gespräch mit der „Krone“. Triebschnee war auch der Grund für den ersten Lawinenabgang in diesem Jahr in Kärnten. In der Cortinscharte unterhalb des Rosskofels in den Karnischen Alpen ging am 1. Jänner eine Schneebrettlawine ab.