Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Experten klären auf

Trotz geringer Lawinengefahr ist Vorsicht geboten

Kärnten
10.01.2026 18:00
Die Tourengeher scharren bereits in den Startlöchern für eine Bergtour.
Die Tourengeher scharren bereits in den Startlöchern für eine Bergtour.(Bild: Hannes Wallner)

Während die Kinder im Schnee tollen, planen viele Erwachsene einen Ausflug in die Berge. Trotz geringer bis mäßiger Lawinenwarnstufe ist Vorsicht im alpinen Gelände geboten.

0 Kommentare

Die Neuschneemengen der vergangenen Tage sorgen dafür, dass viele Kärntner schon am Planen ihrer nächsten Skitour oder eines Ausflugs in die winterlichen Berge sind. Immerhin hat es sogar in den Tälern mehr als 20 Zentimeter Neuschnee gegeben.

Und trotz des frischen Schnees herrscht in den Kärnten Bergen nur geringe bis mäßige Lawinengefahr. Grund dafür: „In letzter Zeit gab es wenig Neuschnee. In vielen Regionen haben noch die Steine im alpinen Gelände herausgeschaut. Da hat der jüngste Schneefall nicht so gravierende Auswirkungen gehabt“, erklärt Florian Steiner, Lawinenexperte des Landes Kärnten.

Tipps von Experten
Skitouren sollten sorgfältig geplant werden

Damit der Ausflug in die Berge nicht zum tödlichen Unterfangen wird, gibt der Alpenverein Tipps für einen unfallfreien Ausflug:

  • die Tour sollte sorgfältig geplant und die Lawinenwarnstufe geprüft werden;

  • auf die entsprechende Ausrüstung sollte vor dem Start geachtet werden;

  • Angehörige und Unterkunftsgeber sollten über die Tour und die geplante Rückkehrzeit informiert werden;

  • Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) sollte vor dem Tourstart geprüft und eingeschaltet werden;

  • Touren in kleinen Gruppen (bis sechs Personen) erhöhen die Sicherheit;

  • auf die körperliche Kondition sollte bei der Tour geachtet werden und gegebenfalls die Tour abbrechen.

Gefahrenstufe könnte sich noch erhöhen
Doch das alleine ist noch kein Grund, sich unvorsichtig und unvorbereitet auf eine Bergtour zu begeben. „Am Sonntag könnte vor allem in den Tauern Wind aufkommen. Und durch den leichten Neuschnee kann es zu Triebschneeansammlungen kommen. Damit könnte sich die eine oder andere Gefahrenstelle noch nach oben hin ändern“, sagt Steiner im Gespräch mit der „Krone“. Triebschnee war auch der Grund für den ersten Lawinenabgang in diesem Jahr in Kärnten. In der Cortinscharte unterhalb des Rosskofels in den Karnischen Alpen ging am 1. Jänner eine Schneebrettlawine ab.

Trotz der möglichen Triebschneeansammlungen dürfte es aber eine große Änderung der Lawinenwarnstufe vorerst nicht geben.

Porträt von Marcel Tratnik
Marcel Tratnik
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
143.308 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
133.722 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
113.084 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Mehr Kärnten
Experten klären auf
Trotz geringer Lawinengefahr ist Vorsicht geboten
Guttaringer Narren
Streng geheim: Faschings-Motto wird bald gelüftet
Arktische Temperaturen
Er marschierte für guten Zweck 300 Kilometer
Nockis, Steger und Co.
Schnee, Stars und Stimmung bei der Winter-Musi
Konsequenzen gefordert
Messerattacke zwischen Syrern sorgt für Aufsehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf