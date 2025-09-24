Vorteilswelt
Wow-Look in Manhattan

Scarlett Johansson: Vorsicht, heiße Kurven voraus!

Star-Style
24.09.2025 11:01
Vorsicht, heiße Kurven voraus! Scarlett Johansson sorgte in Manhattan für Blitzlichtgewitter.
Vorsicht, heiße Kurven voraus! Scarlett Johansson sorgte in Manhattan für Blitzlichtgewitter.

Scarlett Johansson hat die Straßen von Manhattan zum Laufsteg gemacht. Die Schauspielerin zeigte sich auf dem Weg zur Talkshow von Stephen Colbert nämlich mit heißen Kurven im Kleinen Schwarzen.

Die Schauspielerin war zu Gast in der „The Late Show with Stephen Colbert“ und zog auf dem Weg zur Aufzeichnung im Studio alle Blicke auf sich. Denn im schwarzen, schulterfreien Midi-Kleid von Balmain machte die 40-Jährige einfach eine fantastische Figur.

Kleines Schwarzes von Balmain
Das Designerkleid setzte Johanssons Sanduhrfigur nämlich nicht nur perfekt in Szene, sondern war dank eines goldenen Reißverschlusses, der über den gesamten Rücken der Hollywood-Beauty verlief und bis zu den Knien geöffnet war, auch ein wahres Fashion-Highlight. 

Scarlett Johansson kam in einem Kleinen Schwarzen von Balmain zur TV-Aufzeichnung.
Scarlett Johansson kam in einem Kleinen Schwarzen von Balmain zur TV-Aufzeichnung.
Goldschmuck und ein roter Lippenstift rundeten Johanssons Wow-Look ab.
Goldschmuck und ein roter Lippenstift rundeten Johanssons Wow-Look ab.

Ein schwarzer Gürtel mit großer, goldener Schnalle, der ebenfalls von Balmain stammte, sorgte für weiteren Glamour. Ebenso wie die breite Goldkette sowie die passenden Armbänder, die Johansson zu ihrem Wow-Look kombinierte.

Schwarze Ledersandaletten und ein knallroter Lippenstift rundeten den das Wow-Styling der Schauspielerin, hinter dem laut „Page Six“ Hollywood-Stylistin Kate Young, die auch mit Stars wie Julianne Moore und Dakota Johnson zusammenarbeitet, steckte, ab.

Auch von hinten ein Hingucker: Scarlett Johansson in einem Balmain-Kleid in New York.
Auch von hinten ein Hingucker: Scarlett Johansson in einem Balmain-Kleid in New York.

Regie-Debüt für Johansson
Nach dem Blockbuster „Jurrasic World: Die Wiedergeburt“ kommt in wenigen Tagen Johanssons neuestes Herzensprojekt in die US-Kinos. Denn im Film „Eleanor the Great“ führte die Schauspielerin, die ihre Karriere bereits als Kind gestartet hatte, erstmals Regie.

In der Hauptrolle der 94-jährigen Eleanor Morgenstein, die nach dem Tod ihrer besten Freundin Bessie, einer Holocaust-Überlebenden, zu ihrer Tochter nach New York zieht, wird June Squibb zu sehen sein.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
