Amber Valletta sorgt im J.Lo-Dress für Aufsehen

Es ist als das legendäre J.Lo-Dress in die Mode-Annalen eingegangen. Was viele aber sicherlich nicht wissen: Model Amber Valletta hat das Kleid mit dem tropischen Muster und dem Ausschnitt bis zum Bauchnabel als Erste getragen. Und ihr steht es auch 26 Jahre später immer noch ausgezeichnet!
Bei den CFDA Fashion Awards in New York wurde Designerin Donatella Versace mit dem Positive Change Award für ihr anhaltendes Engagement in der LGBTQ+-Community, ihren Einsatz für Gleichberechtigung sowie ihre kontinuierliche Unterstützung von Nachwuchstalenten ausgezeichnet. Als Gratulantin auf dem roten Teppich dabei war an diesem Abend auch Amber Valletta.
Kleid schrieb Modegeschichte
Und die Versace-Muse der ersten Stunde hatte sich zu Ehren der 70-Jährigen ein ganz besonderes Outfit ausgesucht – nämlich das legendäre J.Lo-Dress, das dank Jennifer Lopez einst Modegeschichte geschrieben hatte.
Die Sängerin schritt im Jahr 2000 nämlich mit dem transparenten und sehr tief dekolletierten Designerkleid über den roten Teppich bei den Grammys. Ein Look, der unvergessen blieb, nicht zuletzt, weil er den Anstoß zur Erfindung der Google-Bildersuche lieferte.
J.Lo-Dress feierte Laufsteg-Comeback
2020 schickte Donatella Versace Jennifer Lopez schließlich in einer aktualisierten Version über den Laufsteg. Und jetzt das nächste Comeback! Denn was die meisten Modefans gar nicht wissen: J.Lo war gar nicht die Erste, die in das aufreizende Versace-Dress geschlüpft war.
In Wahrheit war es nämlich Amber Valletta, die einst den legendären Look der Welt präsentierte: bei der Versace-Show der Frühjahr/Sommer-Kollektion für 2000. Nicht ohne Grund: Denn die heute 51-Jähre zählte damals zu den größten Models ihrer Zeit – und galt als eine Muse von Donatella Versace.
Und bis heute hat Valletta diesen Glanz nicht verloren, wie sie am Montagabend in New York unter Beweis stellte. Denn heute wie vor 25 Jahren sieht die Model-Schönheit in DEM Versace-Dress einfach nur atemberaubend aus!
