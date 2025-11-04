Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wem steht‘s besser?

Amber Valletta sorgt im J.Lo-Dress für Aufsehen

Star-Style
04.11.2025 15:03
Amber Valletta trug das legendäre Versace-Kleid schon 1999 am Laufsteg. Jetzt feierte sie das ...
Amber Valletta trug das legendäre Versace-Kleid schon 1999 am Laufsteg. Jetzt feierte sie das Comeback des Jungle-Dress.(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)

Es ist als das legendäre J.Lo-Dress in die Mode-Annalen eingegangen. Was viele aber sicherlich nicht wissen: Model Amber Valletta hat das Kleid mit dem tropischen Muster und dem Ausschnitt bis zum Bauchnabel als Erste getragen. Und ihr steht es auch 26 Jahre später immer noch ausgezeichnet!

0 Kommentare

Bei den CFDA Fashion Awards in New York wurde Designerin Donatella Versace mit dem Positive Change Award für ihr anhaltendes Engagement in der LGBTQ+-Community, ihren Einsatz für Gleichberechtigung sowie ihre kontinuierliche Unterstützung von Nachwuchstalenten ausgezeichnet. Als Gratulantin auf dem roten Teppich dabei war an diesem Abend auch Amber Valletta.

Kleid schrieb Modegeschichte
Und die Versace-Muse der ersten Stunde hatte sich zu Ehren der 70-Jährigen ein ganz besonderes Outfit ausgesucht – nämlich das legendäre J.Lo-Dress, das dank Jennifer Lopez einst Modegeschichte geschrieben hatte.

Amber Valletta macht im Jungle-Dress von Versace immer noch eine gute Figur.
Amber Valletta macht im Jungle-Dress von Versace immer noch eine gute Figur.(Bild: AP/Evan Agostini)
Die Mode-Muse schlüpfte zu Ehren von Donatella Versace erneut in das legendäre Dress.
Die Mode-Muse schlüpfte zu Ehren von Donatella Versace erneut in das legendäre Dress.(Bild: AP/Evan Agostini)

Die Sängerin schritt im Jahr 2000 nämlich mit dem transparenten und sehr tief dekolletierten Designerkleid über den roten Teppich bei den Grammys. Ein Look, der unvergessen blieb, nicht zuletzt, weil er den Anstoß zur Erfindung der Google-Bildersuche lieferte. 

J.Lo-Dress feierte Laufsteg-Comeback
2020 schickte Donatella Versace Jennifer Lopez schließlich in einer aktualisierten Version über den Laufsteg. Und jetzt das nächste Comeback! Denn was die meisten Modefans gar nicht wissen: J.Lo war gar nicht die Erste, die in das aufreizende Versace-Dress geschlüpft war. 

Jennifer Lopez sorgte bei den Grammy Awards im Jahr 2000 mit diesem Outfit für jede Menge ...
Jennifer Lopez sorgte bei den Grammy Awards im Jahr 2000 mit diesem Outfit für jede Menge Wirbel.(Bild: APA/AFP/VINCE BUCCI)
Vor einigen Jahren schritt J.Lo in einer aktualisierten Version des legendären Kleides über den ...
Vor einigen Jahren schritt J.Lo in einer aktualisierten Version des legendären Kleides über den Laufsteg von Versace.(Bild: APA/AFP/Miguel MEDINA)

In Wahrheit war es nämlich Amber Valletta, die einst den legendären Look der Welt präsentierte: bei der Versace-Show der Frühjahr/Sommer-Kollektion für 2000. Nicht ohne Grund: Denn die heute 51-Jähre zählte damals zu den größten Models ihrer Zeit – und galt als eine Muse von Donatella Versace.

Lesen Sie auch:
Jennifer Lopez lieferte in Italien nicht nur eine heiße Show ab, sie gab auch pikante Details zu ...
„Manchmal mag ich ...“
Jennifer Lopez packt über ihre Sex-Vorlieben aus
23.07.2025
Trotz Scheidung
Lopez und Affleck mit Turtel-Auftritt bei Premiere
07.10.2025

Und bis heute hat Valletta diesen Glanz nicht verloren, wie sie am Montagabend in New York unter Beweis stellte. Denn heute wie vor 25 Jahren sieht die Model-Schönheit in DEM Versace-Dress einfach nur atemberaubend aus!

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
148.713 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
128.038 mal gelesen
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
127.509 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Mehr Star-Style
Wem steht‘s besser?
Amber Valletta sorgt im J.Lo-Dress für Aufsehen
Na bumm!
Lily Allen trägt das kleinste Top des Jahres
Hot im Naked-Dress
Kristen Stewart macht Höschen zum Star ihres Looks
Moore, Crawford & Co.
Tiefe Einblicke & viel Glamour bei Hollywood-Gala
Papa Michael stolz
Carys Douglas: Wow-Auftritt in Mamas altem Kleid
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf