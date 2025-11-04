Lily Allen trägt das kleinste Top des Jahres

Weniger Stoff geht fast nicht mehr! Lily Allen hat bei den CFDA Awards in New York in dem wohl kleinsten Top des Jahres präsentiert.
Etwas Spitze, ein kleiner Streifen Stoff und jede Menge „Blitzer“: Lily Allen war bei den Fashion-Awards im American Museaum of Natural History eindeutig das beliebteste Fotomotiv des Abends. Das XXS-Top, das die Sängerin für ihren Red-Carpet-Auftritt angezogen hatte, ließ nämlich nicht mehr viel Spielraum für Fantasie.
Allen ließ Busen blitzen
Das Oberteil war nämlich so knapp bemessen, dass nicht nur Allens Brustwarzen zum Teil zu sehen waren, sondern auch ein Underboob-Blitzer die Blicke auf sich zog.
Wer allerdings glaubt, die 40-Jährige übte sich wenigstens mit ihrem restlichen Look in vornehmer Zurückhaltung, der irrt. Denn der weiße Rock, den die Britin zu ihrem Mini-Oberteil kombinierte, war zwar vorne blickdicht, war aber hinten zum Großteil aus transparentem Spitzenstoff gefertigt.
So konnten die Fans nicht nur einen Blick auf Allens sexy Beine erhaschen, sondern auch auf den Ansatz ihres wohlgeformten Pos. Was für ein Anblick!
Im Gegensatz zu Lily Allen setzten die übrigen Stars, etwa Rihanna, Naomi Watts, Michelle Williams oder Nicky Hilton auf dem roten Teppich eher auf Glamour-Looks statt nackter Tatsachen.
Die aufregendsten Looks des Abends gibt es hier:
Bei den CFDA Fashion Awards werden jedes Jahr die Besten der amerikanischen Mode- und Accessoire-Designs ausgezeichnet.
