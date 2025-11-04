Lily Allen trägt das kleinste Top des Jahres

Etwas Spitze, ein kleiner Streifen Stoff und jede Menge „Blitzer“: Lily Allen war bei den Fashion-Awards im American Museaum of Natural History eindeutig das beliebteste Fotomotiv des Abends. Das XXS-Top, das die Sängerin für ihren Red-Carpet-Auftritt angezogen hatte, ließ nämlich nicht mehr viel Spielraum für Fantasie.