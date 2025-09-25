Rot-Goldene Traube für die besten Winzer

Die hohe Kunst des Weinbaus ist im Burgenland zu Hause und wird mit fachlicher Sorgfalt gepflegt. Jeder Top-Winzer bringt seinen eigenen unverfälschten Charakter ein. Die schier unerschöpfliche Kreativität der Vorreiter und ihr ausgereifter Hang zur Perfektion spiegeln sich in einer Vielfalt an vinophiler Raffinesse wider, die weltweit ihresgleichen sucht. Wer zu dem erlauchten Kreis der großen Gewinner zählt, findet eine hochkarätige Jury aus 160 namhaften Experten und prominenten Gästen im Rahmen einer finalen Blindverkostung in neun Kategorien heraus.