Conference League hat für Österreich einen Vorteil

Wo mit Fiorentina ein prominenter Gegner wartet, die restlichen Adressen wie Lech Posen, Czestochowa, Univ Craiova, Omonia Nikosia und Zrinjski Mostar allerdings keine klingenden Namen sind. Vor vier Jahren installierte die UEFA ein drittes Turnier, das am Anfang auf Kritik gestoßen ist. Vom Bewerb der Verlierer war die Rede, von einer Übersättigung, von einem aufgeblasenen Europacup-Kalender und von einer künstlichen Erschließung neuer Geldquellen. Eine Chance für Exoten, passend dazu trug Tirana das erste Finale aus. 138 Mannschaften aus den unteren Regionen der Fünfjahreswertung kämpfen in bis zu vier Qualifikationsrunden um 32 Plätze für das Ligaformat.