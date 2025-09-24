„Als Erster von den eigenen Fans sogar bedroht“

Fenerbahce, Sevilla, Monaco. Viele der Auslandsstationen von Basketball-Teamspieler Rasid Mahalbasic tragen klingende Namen, der 2,10-m-Mann dribbelte nach dem Abschied aus seiner Heimat Kärnten bis in die EuroLeague, nach 15 Jahren kehrt er nach Österreich zurück: Mit BC Vienna startet er am Sonntag in die Bundesliga und am 3. Oktober in die internationale ABA League. Und ist froh, wieder in der Heimat zu sein – denn im Ausland wartete nicht nur Ruhm, sondern auch Gefahr.
Insgesamt 18 Stationen hat Mahalbasic in den 15 Auslands-Jahren absolviert. Nicht ganz freiwillig: „In Oldenburg dachte ich, dass ich dort meine Karriere beenden könnte, aber dann kamen Corona und die Wirtschaftskrise“, erinnert sich der 34-Jährige, „und dann war ich in der Situation, dass ich keine Angebote aus normalen Ländern bekam.“
