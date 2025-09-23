Laserpointer-Angriff auf Trumps Hubschrauber

Technisches Problem bei Rückkehr aus Schottland

Erst wenige Tage vor diesem Vorfall musste die „Marine One“ während der Abreise Trumps von seinem Staatsbesuch in Großbritannien wegen eines Hydraulikproblems notlanden. Trump und First Lady Melania seien dann in einen Begleithelikopter umgestiegen. Die Entscheidung sei aus reiner Vorsicht getroffen worden, der US-Präsident sei sicher umgestiegen, sagte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt. Erst mit 20-minütiger Verspätung konnte schlussendlich der Flughafen Stansted erreicht werden, wo der Regierungsflieger „Air Force One“ bereits wartete.