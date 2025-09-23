Leuchtender Phallus-Obelisk in der Ursulinenkirche

Alexandra Kahl & Jan Weiler sehen es in ihrem Konzept aber mehr als „gezielten Lichtstrahl“, der zum „gedanklichen Abheben“ einlädt. Von der „Krone“ auf das Phallus-Motiv angesprochen, meint Maria Reitter-Greitter, Obfrau des Diözesankunstvereins: „Man soll nicht nur in diese Richtung denken, sondern es eher als ‘Raumschiff‘ betrachten, das zum gedanklichen Abheben einlädt.“

Der Obelisk wird auch von einer Sound-Performance begleitet, die die Atmosphäre intensiviert und den sakralen Raum neu erfahrbar macht.