Theater im Gerichtssaal: Eichmann wird überführt

Strafsache Nr. 40/61: Unter dieser Nummer wurde Adolf Eichmann wegen seiner Rolle im Holocaust angeklagt. Nun wird die Akte in Linz, also in der Stadt, in der Eichmann seine Jugend verbrachte, wieder geöffnet. Das brisante Doku-Drama zeigt einen Massenmörder, der jede Verantwortung mit aalglatter Rhetorik von sich weist. Gespielt wird im Linzer Landesgericht.