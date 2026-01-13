Öffnungszeit-Chaos: Jetzt werden Standler befragt

Welche Öffnungszeiten sind sinnvoll?

Ein zentraler Punkt ist dabei die Suche nach sinnvollen Kernöffnungszeiten. Die Standler sollen angeben, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten ihr Betrieb derzeit geöffnet ist – und welche Zeiten sie sich künftig vorstellen können. Ziel sei es, so Hajart, „aus den Rückmeldungen eine realistische Kernöffnungszeit abzuleiten“, die sowohl für Beschicker als auch für Kunden praktikabel ist. Über reine Öffnungszeiten hinaus, geht es aber um mehr: Der Fragebogen thematisiert gezielt jene Tageszeiten, an denen der Markt als besonders ruhig empfunden wird – etwa unter der Woche am Nachmittag oder am Freitag – und fragt nach Ideen für Aktionen und Veranstaltungen.

Der angekündigte Pop-up-Container wurde bereits aufgestellt. Er soll künftig als flexible Fläche für neue Nutzungsideen dienen.