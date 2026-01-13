Drucker und Patronen gestohlen und weiterverkauft

Drucker und dazugehörige Patronen soll ein 26-jähriger Kosovare innerhalb eines Monats aus einem Lager in Kleinzell gestohlen und in seinem Heimatland verkauft haben. Laut Anklage habe er dabei gefälschte Rechnungen für die Produkte von einem 67-Jährigen ausstellen lassen. Weiters habe er im Auftrag eines 55-Jährigen gefälschte statt echte Ware im Wert von 313.000 Euro an Firmenkunden versandt.