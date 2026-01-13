Drucker und Patronen gestohlen und weiterverkauft

Ganz schön dreist! Druckergeräte und dazugehörige Patronen im Wert von rund 160.000 Euro stahl ein 26-Jähriger im Mühlviertel, um sie im Kosovo weiterzuverkaufen. Laut Anklage hätte er dabei Hilfe bekommen, und im Auftrag eines Dritten noch mehr angestellt. Die anderen beiden wurden freigesprochen, der 26-Jährige verurteilt.
Drucker und dazugehörige Patronen soll ein 26-jähriger Kosovare innerhalb eines Monats aus einem Lager in Kleinzell gestohlen und in seinem Heimatland verkauft haben. Laut Anklage habe er dabei gefälschte Rechnungen für die Produkte von einem 67-Jährigen ausstellen lassen. Weiters habe er im Auftrag eines 55-Jährigen gefälschte statt echte Ware im Wert von 313.000 Euro an Firmenkunden versandt.
Zwei Freisprüche
Beim Prozess am Landesgericht Linz konnte am Dienstag aber nicht alles nachgewiesen werden: Der 67-Jährige und der 55-Jährige wurden schlussendlich freigesprochen. Nur der 26-Jährige fasste rechtskräftig 24 Monate Haftstrafe aus, davon sieben unbedingt. Die hatte er allerdings bereits in U-Haft abgesessen, weshalb er nach dem Urteil enthaftet wurde.
