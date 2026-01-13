Schnee-Chaos: Ist tatsächlich Salz ausgegangen?

Erst die Hauptrouten

Geräumt wird nach einem Prioritätenkatalog, zuerst die Hauptstraßen bzw. Hauptrouten im Radwegenetz und dann die Nebenfahrbahnen. Geh- und Radwege sowie Stiegenanlagen werden täglich von 4 bis 22 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 5 bis 22 Uhr geräumt. In den kommenden Tagen sollte sich die Situation etwas entspannen. Die Mitarbeiter stehen bis dahin weiterhin in maximaler Bereitschaft.

Bis zu 150 Mitarbeiter im Einsatz

Ein Blick auf die Einsatzbilanz unterstreicht den Aufwand der vergangenen Tage: Seit Donnerstagabend bis in die Morgenstunden waren bis zu 150 Mitarbeiter im Einsatz, wurden rund 700 Tonnen Streusalz und etwa 50 Tonnen Splitt ausgebracht – in rund 5000 Arbeitsstunden. Diese Mengen entsprechen laut Stadt etwa der Hälfte eines durchschnittlichen Jahresverbrauchs an Streumaterialien.