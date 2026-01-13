Gesundheitssystem in OÖ: Sonderprüfung beantragt

Auslöser für den parteiübergreifenden Schulterschluss der Opposition im oberösterreichischen Landtag sind mehrere Vorfälle, die das System zuletzt erschüttert haben. Besonders der von der „Krone“ aufgedeckte Tod einer Frau in Rohrbach und ein weiterer in Steyr hätten deutlich gemacht, dass es sich nicht um Einzelfälle handle, sondern um strukturelle Probleme, die sich über Jahre aufgebaut hätten. Gleichzeitig werden in der landeseigenen Gesundheitsholding immer wieder Operationen gestrichen – vor allem wegen Personalmangels.