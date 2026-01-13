Bedingte Haftstrafe nach versuchtem Messerangriff

Diese Tat als „Ausraster“ zu bezeichnen, wäre eine starke Untertreibung: Am 22. November 2024 war ein 18-Jähriger mit vier verschiedenen Messern auf seinen Betreuer in einer Wohneinrichtung in Hörsching losgegangen. Der an einer aggressiven Verhaltens- und Bindungsstörung leidende Jugendliche habe außerdem das Fahrzeug der Einrichtung durch wiederholte heftige Fußtritte beschädigt.