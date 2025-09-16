Posthof: „Hoamatsound“ und heißer Pop-Sommer

Theatersport und Advent, Advent

Es folgen die Theatersport-Meisterschaften (3. bis 6. 12.), der Kartenverkauf ist bereits angelaufen. Einiges wird neu, u.a. wirft man rote Herzen. Und Philipp Poisel (17. 11.) präsentiert sich in einem akustischen Set, das zum Advent passt. Knapp vor Weihnachten folgt noch folkshilfe unplugged (20. 12.) im Brucknerhaus, das ist sogar schon ausverkauft.

Die Linzer Tanztage – ab 2026 in neuer Form unter dem Titel postdancingdays26 – bringen urbane und zeitgenössische Tanzformen auf die Bühne.