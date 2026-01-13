Gewalttäter (56) drohte junger Ex (29) mit dem Tod

Am Montag gegen 18.30 Uhr wurden zwei Polizeistreifen zu einer Wohnadresse im Bezirk Vöcklabruck gerufen, weil dort eine Frau gewürgt und bedroht worden sein soll. Vor Ort konnten die Beamten einen äußerst aggressiven und aufgebrachten 56-jährigen Regauer antreffen. Das Opfer war eine 29-jährige Rumänin, die er seit Längerem kannte, und mit der der Beschuldigte in der Vergangenheit in einer Beziehung gewesen war. Sie hatte die Drohungen und Körperverletzung mit einem Mobiltelefon aufgenommen und den Beamten vorgezeigt.