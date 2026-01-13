Vorteilswelt
Opfer auch verletzt

Gewalttäter (56) drohte junger Ex (29) mit dem Tod

Oberösterreich
13.01.2026 13:17
Nun sitzt der 56-Jährige wieder einmal hinter Gittern
Nun sitzt der 56-Jährige wieder einmal hinter Gittern(Bild: Christoph Gantner)

Zeugen hatten am Montagabend die Polizei gerufen, weil ein 56-Jähriger eine Rumänin (29) gewürgt und geschlagen hatte. Auch vor den Beamten stieß er weitere Drohungen aus. Der Mann hat bereits zehn Vorstrafen, viele davon wegen Gewaltdelikten. Er wurde umgehend in U-Haft genommen.

Am Montag gegen 18.30 Uhr wurden zwei Polizeistreifen zu einer Wohnadresse im Bezirk Vöcklabruck gerufen, weil dort eine Frau gewürgt und bedroht worden sein soll. Vor Ort konnten die Beamten einen äußerst aggressiven und aufgebrachten 56-jährigen Regauer antreffen. Das Opfer war eine 29-jährige Rumänin, die er seit Längerem kannte, und mit der der Beschuldigte in der Vergangenheit in einer Beziehung gewesen war. Sie hatte die Drohungen und Körperverletzung mit einem Mobiltelefon aufgenommen und den Beamten vorgezeigt.

Stammgast im „Häfn“
Zudem versuchte er sie auch vor dem Eintreffen der Polizeistreife zu würgen – ein Zeuge ging aber dazwischen. Im Schlafzimmer des Mannes fanden die Beamten einen Schlagring und Nunchakus – zwei mit einer kurzen Kette verbundene Stöcke – und stellten diese sicher. Da der zehnfach, meist wegen Gewaltdelikten vorbestrafte 56-Jährige erst im November aus der Justizanstalt entlassen wurde, wurde er zur sofortigen Vernehmung auf die Polizeiinspektion Vöcklabruck gebracht.

Drohte auch bei Polizei
Während der Ermittlungen und nach den Befragungen drohte er erneut vor den Beamten, die jüngere Rumänin umzubringen. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert, wo die Untersuchungshaft beantragt wurde.

Oberösterreich

