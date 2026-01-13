Warum 74-Jährige freiwillig in einer Bank arbeitet

War es Zufall oder Schicksal, dass genau zu dieser Zeit in Linz eine Filiale der „Bank der zweiten Chancen“ eröffnet wurde? – die 74-Jährige weiß es nicht genau. Sie startete jedenfalls noch einmal voll durch und machte ihren Beruf zur Berufung. Frei nach dem Motto: „Alt werden kann ich später auch noch.“ Die Zweite Sparkasse ist eine spezielle Bank, die sich ausschließlich um Menschen in finanziellen Schwierigkeiten kümmert. Sie unterstützt etwa mit einem Girokonto auf Habenbasis und hilft mit gezielter Beratung, wieder auf die Beine zu kommen.