Warum 74-Jährige freiwillig in einer Bank arbeitet

Ein Sprung ins kalte Wasser war das für Renate Pintzinger, als sie vor 15 Jahren ihren ehrenamtlichen „Dienst“ in der Zweiten Sparkasse antrat. Kurz zuvor war sie bei der Sparkasse OÖ in Pension gegangen, doch ganz ans Aufhören wollte die Marchtrenkerin nicht denken.
War es Zufall oder Schicksal, dass genau zu dieser Zeit in Linz eine Filiale der „Bank der zweiten Chancen“ eröffnet wurde? – die 74-Jährige weiß es nicht genau. Sie startete jedenfalls noch einmal voll durch und machte ihren Beruf zur Berufung. Frei nach dem Motto: „Alt werden kann ich später auch noch.“ Die Zweite Sparkasse ist eine spezielle Bank, die sich ausschließlich um Menschen in finanziellen Schwierigkeiten kümmert. Sie unterstützt etwa mit einem Girokonto auf Habenbasis und hilft mit gezielter Beratung, wieder auf die Beine zu kommen.
Konten eröffnen, Unterlagen sichten
Zweimal im Monat fährt Pintzinger mit dem Zug von Marchtrenk nach Linz. Nach kurzem Fußmarsch folgt auch schon ein Kundentermin dem nächsten: Konten eröffnen, Unterlagen sichten und dabei immer ein offenes Ohr für den Menschen haben – das gehört zu Pintzingers „Geschäft“.
„Froh, wenn wir Kunden verlieren“
Die Unterstützung der Ehrenamtlichen beinhaltet auch, ihren Schützlingen Werkzeuge an die Hand zu geben, um langfristig finanziell auf festen Beinen zu stehen. „Besonders am Herzen liegen mir die Frauen. Jetzt, wo ich selbst in Pension bin, ist mir bewusst, wie wichtig eine frühzeitige Vorsorge ist.“ In den Momenten, wo die Menschen die Zweite Sparkasse wieder verlassen, um ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen, spürt Pintzinger die Bedeutung ihrer Aufgabe und meint augenzwinkernd: „Wir sind wohl die einzige Bank, die froh ist, Kunden zu verlieren.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.