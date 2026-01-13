Vorteilswelt
Vom Beruf zur Berufung

Warum 74-Jährige freiwillig in einer Bank arbeitet

Oberösterreich
13.01.2026 13:08
Die 74-jährige Renate Pintzinger (li.) mit Andrea Pfeiffer, Leiterin der Zweiten Sparkasse.
Die 74-jährige Renate Pintzinger (li.) mit Andrea Pfeiffer, Leiterin der Zweiten Sparkasse.(Bild: Sparkasse OÖ_Stiftinger)

Ein Sprung ins kalte Wasser war das für Renate Pintzinger, als sie vor 15 Jahren ihren ehrenamtlichen „Dienst“ in der Zweiten Sparkasse antrat. Kurz zuvor war sie bei der Sparkasse OÖ in Pension gegangen, doch ganz ans Aufhören wollte die Marchtrenkerin nicht denken.

War es Zufall oder Schicksal, dass genau zu dieser Zeit in Linz eine Filiale der „Bank der zweiten Chancen“ eröffnet wurde? – die 74-Jährige weiß es nicht genau. Sie startete jedenfalls noch einmal voll durch und machte ihren Beruf zur Berufung. Frei nach dem Motto: „Alt werden kann ich später auch noch.“ Die Zweite Sparkasse ist eine spezielle Bank, die sich ausschließlich um Menschen in finanziellen Schwierigkeiten kümmert. Sie unterstützt etwa mit einem Girokonto auf Habenbasis und hilft mit gezielter Beratung, wieder auf die Beine zu kommen.

Konten eröffnen, Unterlagen sichten
Zweimal im Monat fährt Pintzinger mit dem Zug von Marchtrenk nach Linz. Nach kurzem Fußmarsch folgt auch schon ein Kundentermin dem nächsten: Konten eröffnen, Unterlagen sichten und dabei immer ein offenes Ohr für den Menschen haben – das gehört zu Pintzingers „Geschäft“.

„Froh, wenn wir Kunden verlieren“
Die Unterstützung der Ehrenamtlichen beinhaltet auch, ihren Schützlingen Werkzeuge an die Hand zu geben, um langfristig finanziell auf festen Beinen zu stehen. „Besonders am Herzen liegen mir die Frauen. Jetzt, wo ich selbst in Pension bin, ist mir bewusst, wie wichtig eine frühzeitige Vorsorge ist.“ In den Momenten, wo die Menschen die Zweite Sparkasse wieder verlassen, um ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen, spürt Pintzinger die Bedeutung ihrer Aufgabe und meint augenzwinkernd: „Wir sind wohl die einzige Bank, die froh ist, Kunden zu verlieren.“

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
