Schwarze Rauchwolke wies Feuerwehren den Weg

Geräte ins Freie gebracht

Eine 46-jährige Einheimische hatte eine starke Rauchentwicklung aus einem Wirtschaftstrakt und warnte sofort persönlich, da sie kein Handy dabeihatte, die Nachbarn, die daraufhin die Einsatzkräfte verständigten. Ein 62-Jähriger stellte beim Betreten der Maschinenhalle fest, dass im Werkstättenbereich bereits ein Rolltor geschmolzen und der Raum stark verraucht war. Er entfernte dann noch Gerätschaften aus der Maschinenhalle.