Schwarze Rauchwolke wies Feuerwehren den Weg

Kilometerweit war die schwarze Rauchsäule zu sehen, die Dienstagnachmittag über Lasberg aufstieg. Die Maschinenhalle eines Bauernhofs stand in Vollbrand. Elf Feuerwehren rückten zum Löschen aus. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Um genügend Einsatzkräfte an den Brandherd zu bekommen, wurde sofort die Alarmstufe erhöht. Die Wehren aus Erdmannsdorf, Freistadt, Gutau, Hagenberg im Mühlkreis, Harrachstal, Kefermarkt, Lasberg, March, Marreith, St. Oswald bei Freistadt und Tragwein rückten mit etwa 100 Helfern an.
Geräte ins Freie gebracht
Eine 46-jährige Einheimische hatte eine starke Rauchentwicklung aus einem Wirtschaftstrakt und warnte sofort persönlich, da sie kein Handy dabeihatte, die Nachbarn, die daraufhin die Einsatzkräfte verständigten. Ein 62-Jähriger stellte beim Betreten der Maschinenhalle fest, dass im Werkstättenbereich bereits ein Rolltor geschmolzen und der Raum stark verraucht war. Er entfernte dann noch Gerätschaften aus der Maschinenhalle.
Übergreifen verhindert
Die Brandursache ist noch unklar, ebenso der Schaden. Dieser dürfte aber beträchtlich sein, die Maschinenhalle wurde jedenfalls ein Raub der Flammen. Durch den raschen und massiven Einsatz konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Ein Feuerwehrmann und der 62-Jährige wurden verletzt.
