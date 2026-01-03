Hörl führt ÖSV-Vierfachsieg in Innsbruck-Quali an!

Prevc machte sich für den Wettkampf am Sonntag (13.30 Uhr) keine Sorgen, räumte aber ein, dass sein Sprung auch kein ganz so guter war. Dafür war Kraft mit seinem Versuch zufrieden, nachdem es auf den Bakken in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen für ihn nicht gelaufen war. „Es hat sich wieder sehr cool angefühlt“, ließ der Salzburger wissen. „Die Skier haben das gemacht, was ich wollte. Das tut im Herzen und im Kopf gut, wenn ich sehe, dass ich mit den Besten mitspringen kann. Wir haben schon sehr viel herumprobiert vom Zugang, dass ich wieder dahin komme.“