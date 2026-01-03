Leipzig & Kampl einigen sich auf Vertragsauflösung

Profi mit den sechstmeisten Einsätzen für Leipzig

Kampl, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre, kam in dieser Saison dreimal in der 90. Minute zum Einsatz, das letzte Mal in Runde 5 beim 1:0-Erfolg beim VfL Wolfsburg Ende September. Mit 283 Pflichtspiel-Einsätzen für Leipzig ist Kampl der Profi mit den sechstmeisten Einsätzen, für Sloweniens Nationalteam hat er 28 Mal gespielt.