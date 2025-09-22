„Pflegeplatz für jeden innerhalb einer Woche“

Wahlfreiheit statt Pflegeregionen

Derzeit würde es im gesamten Burgenland nur wenige freie Langzeitpflegeplätze geben. „Wir brauchen klare Regeln und Verlässlichkeit für die Menschen und ihre Familien“, argumentiert der ÖVP-Landesobmann. Es dürfe nicht die Politik entscheiden, wer die Menschen pflege, sondern die Menschen selbst. Darum setzt die Volkspartei auf Wahlfreiheit. „Im Vergleich zu den Pflegeregionen der Landesregierung stärkt diese die Qualität und gibt den Betroffenen jene Pflege, die sie sich wünschen“, meint Zarits. Die ÖVP betont außerdem, dass man mehr Pflegekräfte brauche. Gefordert wird eine Einstiegsprämie als Anreiz für junge Menschen und Quereinsteiger.