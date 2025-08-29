Pflege: Ohne ungarische Mitarbeiter geht‘s nicht

Lösung für 40 Mitarbeiter gesucht

Das neue Pflegemodell bedeutet für das Hilfswerk, dass es ab 1. April 2026 insgesamt fünf Regionen allein zu versorgen hat – allerdings keine davon im Südburgenland. Da man im Landessüden aktuell rund 40 Mitarbeiter in der Hauskrankenpflege beschäftigt, wird für diese nun eine Lösung gesucht, wie Geschäftsführer Nikolaus Scharmer erklärt. Man stehe im persönlichen Kontakt mit den Angestellten. Laut Geschäftsführer Stefan Widder gibt es etwa die Möglichkeit, als Subunternehmer tätig zu sein. „Wir sind optimistisch, dass wir die Mitarbeiter halten können.“