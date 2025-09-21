Elch „Emil“ auf Schattensuche in Kremsmünster

Tier wird beobachtet

Jagd-Sachverständige würden den Elch weiterhin beobachten, auch mit Drohnen, um ihm Freiraum zu gewähren. Bald beginne die Brunftzeit, deshalb habe sich „Emil“ wohl auch auf den Weg gemacht. Seit rund einem Monat erkundet der junge Bulle Österreich, am Freitag kam er über die Enns von Nieder- nach Oberösterreich, derzeit bewegt er sich Richtung Südwesten, südlich des stark besiedelten Zentralraums.