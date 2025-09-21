Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Viel zu heiß

Elch „Emil“ auf Schattensuche in Kremsmünster

Oberösterreich
21.09.2025 14:16
Weil es ihm viel zu heiß ist, sucht „Emil“ immer wieder Schattenplätze.
Weil es ihm viel zu heiß ist, sucht „Emil“ immer wieder Schattenplätze.(Bild: Wenzel Markus)

Mit dem traumhaften Spätsommer hat ein Besucher in Oberösterreich derzeit keine Freude. „Emil“, der Elch aus dem Norden, ist es viel zu heiß. In der Nacht hatte er Kremsmünster erreicht und dort suchte er untertags vor allem eines – nämlich Schatten.

0 Kommentare

„Emil“ ist am Sonntag weiter durch Oberösterreich gezogen. In der Früh schaute er sich im Ortszentrum von Kremsmünster um, ehe er seine Wanderung fortsetzte. Der an kühle Temperaturen gewohnte nordische Besucher sei auf der Suche nach Schatten und Erholung, hieß es aus dem Büro der zuständigen Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP). „Emil“ bewege sich in der Nacht fort, am Tag ruhe er sich aus. Die Lage sei entspannt.

Tier wird beobachtet
Jagd-Sachverständige würden den Elch weiterhin beobachten, auch mit Drohnen, um ihm Freiraum zu gewähren. Bald beginne die Brunftzeit, deshalb habe sich „Emil“ wohl auch auf den Weg gemacht. Seit rund einem Monat erkundet der junge Bulle Österreich, am Freitag kam er über die Enns von Nieder- nach Oberösterreich, derzeit bewegt er sich Richtung Südwesten, südlich des stark besiedelten Zentralraums.

Lesen Sie auch:
Der meistfotografierte Elch Österreichs hält sich aktuell im Raum Schiedlberg auf.
Weiter in OÖ unterwegs
„Emil“ scheint es im Land ob der Enns zu gefallen
20.09.2025
Eingreifen oder nicht?
Experte schlägt „Bert“-Modell für Elch „Emil“ vor
20.09.2025
Krone Plus Logo
Das große Interview
Wie sollen wir mit „Emil“ umgehen, Frau Neumann?
20.09.2025

Petitionen für den Schutz von „Emil“
Sorgten anfangs Überlegungen, das Tier gegebenenfalls zu betäuben und an die tschechische Grenze zu bringen – im Nationalpark Šumava lebt eine Elchpopulation – für Aufregung, übt sich das Land Oberösterreich derzeit in stiller Beobachtung.

Dennoch gibt es Petitionen wie „Keine Betäubung von Elch Emil“ (petitionen.com) bzw. „Kein Einsatz von Betäubungsmitteln bei Elch Emil“ (mein #aufstehn). Auf Facebook folgten bis Sonntag mehr als 24.000 Fans dem zum „Wahl-Oberösterreicher“ mutierten Geweihträger.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
KremsmünsterOberösterreich
ÖVP
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
113.012 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
100.615 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
97.262 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2172 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1751 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1244 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Oberösterreich
Nicht mehr profitabel
Hühner-Tinder könnte Tiere vor Schlachthof retten
Bundesliga im TICKER
LIVE: LASK drückt gegen BW Linz auf die Führung!
Viel zu heiß
Elch „Emil“ auf Schattensuche in Kremsmünster
Milliarden Passagiere
Luftfahrtindustrie ist wieder steil im Aufwind
War voller Blut
OÖ: 17-Jährige stürzte kopfüber aus Fenster
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf