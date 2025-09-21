Erzfeind veröffentlicht letzte Nachricht von Kirk

„Hey Van, ich meine es ernst ...“

Doch dann, inmitten dieses Sturms, streckte Kirk die Hand aus. Er lud Jones per Direktnachricht auf X (vormals Twitter) in seine Show ein. Seine Worte: „Hey Van, ich meine es ernst. Ich würde Dich gerne in meiner Sendung für ein respektvolles Gespräch über Kriminalität und Rasse begrüßen. Ich wäre ein Gentleman, so wie ich weiß, dass Du einer wärst. Wir können in der Sache uneins sein, aber uns einvernehmlich uneinig sein.“