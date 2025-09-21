„Free Gaza“-Rufe: Proteste gegen Lahav Schani

Tumult zum Saisonstart im Wiener Musikverein: Pro-Palästina-Demonstranten protestierten lautstark gegen den Auftritt des israelischen Dirigenten Lahav Shani. Das Konzert musste unterbrochen werden.
Aktivisten störten am Samstag das Gastspiel der Münchner Philharmoniker unter ihrem designierten Chefdirigenten, dem Israeli Lahav Shani. Sie skandierten am Stehplatz „Free Gaza“-Parolen und entrollten eine Palästina-Fahne, so der „Standard“. Die Sicherheitskräfte hatten Mühe, die Lage in den Griff zu bekommen. Ein weiterer Aktivist marschierte aufs Podium zu und brüllte „Freiheit für Gaza!“. Das Orchester brach ab. Shani bewahrte die Nerven und dirigierte nach Ende des Tumults weiter.
Der Dirigent war dabei nicht zum ersten Mal mit Pro-Palästina-Protesten konfrontiert. Erst vor einer Woche waren er und sein Orchester vom Flandern-Festival in Gent ausgeladen worden, weil Shani auch Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra sei. Die Ausladung sorgte für heftige internationale Kritik, unter anderem auch von Belgiens Regierungschef Bart de Wever. Der Festivalleitung in Gent wurde Antisemitismus vorgeworfen.
Lahav Shani und die Münchner Philharmoniker wurde als Ersatz nach Berlin eingeladen, wo sie am 15. September unter lautem Jubel dasselbe Programm wie am Samstag im Musikverein spielten.
Kommentare
