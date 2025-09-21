Große Hunde dürfen nun in der Kabine mitfliegen

Der Premierenflug für große Vierbeiner erfolgt an Bord einer Maschine der ITA Airways auf der Strecke Mailand-Rom. Bisher mussten größere Haustiere – wenn sie mitreisen sollten – im Frachtraum untergebracht werden, was viele Tierbesitzer aus Sorge um das Wohlbefinden ihrer Hunde vermeiden wollten. In der Kabine waren bisher lediglich kleine Hunde und Katzen erlaubt, die ein Gewicht von sieben bis zehn Kilogramm (meist inklusive Transporttasche) nicht überschreiten. Die einzige Ausnahme waren Assistenzhunde.