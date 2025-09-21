Italien lockert Regeln
Große Hunde dürfen nun in der Kabine mitfliegen
Am Dienstag kommt es zu einer Premiere in Italien: Erstmals wird ein Passagierflugzeug abheben, in dem auch Hunde über zehn Kilogramm Körpergewicht in der Kabine mitreisen dürfen. Damit will das Verkehrsministerium in Rom für mehr Tierwohl sorgen.
Der Premierenflug für große Vierbeiner erfolgt an Bord einer Maschine der ITA Airways auf der Strecke Mailand-Rom. Bisher mussten größere Haustiere – wenn sie mitreisen sollten – im Frachtraum untergebracht werden, was viele Tierbesitzer aus Sorge um das Wohlbefinden ihrer Hunde vermeiden wollten. In der Kabine waren bisher lediglich kleine Hunde und Katzen erlaubt, die ein Gewicht von sieben bis zehn Kilogramm (meist inklusive Transporttasche) nicht überschreiten. Die einzige Ausnahme waren Assistenzhunde.
Trotz der Abschaffung der Größenbegrenzung für Hunde müssen aber auch in Zukunft einige Regeln an Bord beachtet werden. Weiterhin gilt nämlich, dass die Tiere während des gesamten Flugs in einer geeigneten Transportbox untergebracht sein müssen.
Bei kleinen Hunden musste diese Box oder Tasche Platz im Fußraum finden. Für große Hunde gilt nun, dass diese Tasche auf einen normalen Sitz passen muss und angeschnallt werden kann.
