Pikante Enthüllung

Elton John hatte Sex mit KGB-Agenten am Hoteldach

Society International
20.09.2025 15:39
Elton John hatte ein Liebesabenteuer hinter dem Eisernen Vorhang
Elton John hatte ein Liebesabenteuer hinter dem Eisernen Vorhang(Bild: 2024 Invision, Greg Allen/Invision/AP, File)

Pop-Ikone Elton John (78) hat im Laufe seiner Karriere nicht nur Millionen Fans begeistert, sondern war auch für hartgesottene KGB-Agenten unwiderstehlich! Wie der britische „Mirror“ berichtet, bescherte der „Rocket Man“ einem russischen Spion 1979 in der damaligen Sowjetunion das Sexabenteuer seines Lebens!

0 Kommentare

Elton John, damals einer der wenigen westlichen Künstler, die im Kalten Krieg hinter dem Eisernen Vorhang auftreten durften, gab insgesamt acht Konzerte in Leningrad und Moskau – und geriet dabei in ein ungewöhnliches, wenn auch pikantes Abenteuer.

Hinter den Kulissen wurde der Superstar während seines Aufenthalts streng überwacht – unter anderem von einem KGB-Spion, der seine Bewegungen im Auge behalten sollte. Jahre später gab Elton John in Interviews zu, dass er das Problem auf seine ganz eigene Weise gelöst habe. 

Er verführte den Agenten kurzerhand, um diesen zu kompromittieren! Und nicht etwa im Hotelzimmer! Nein, das war dem Superstar anscheinend zu bieder! „Am Ende hatte ich Sex mit ihm auf dem Dach des Hotels“, enthüllte der Star.

