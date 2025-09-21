Zandron wie Schaller/Mayr an Olympia-Ticket vorbei

LIVE: Jetzt gilt’s! WSG Tirol führt in Altach
Wie am Vortag seine Salzburger Landsleute Sophia Schaller/Livio Mayr im Paarlauf hat am Sonntag Maurizo Zandron beim Qualifikationsevent in Peking einen Olympia-Quotenplatz im Eiskunstlauf klar verpasst!
Der Tiroler wurde nach Kurzprogramm und Kür mit 188,95 Punkten unter 26 Aktiven 15.
Auf den mit Rang fünf letzten vergebenen Quotenplatz für die Winterspiele 2026 fehlten dem 32-Jährigen ca. 28 Punkte.
Schaller/Mayr waren Zehnte geworden, die Top-3 lösten Olympia-Fahrkarten.
