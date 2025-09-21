Kaltfront bringt Regenschauer und Herbstwetter

Der Sommer hält sich auch am Montag noch, allerdings beginnt sich das Wetter von Westen her langsam aber sicher umzustellen. In Ost- und Südostösterreich bleibt es größtenteils sonnig. In den westlichen Regionen und im Alpenraum ziehen Wolken und erste Regenschauer auf. Maximal etwa 25 bis 29 Grad, im Westen spürbar kühler.