Zehn Grad in der Nacht

Kaltfront bringt Regenschauer und Herbstwetter

Österreich
21.09.2025 13:55

Der Spätsommer verabschiedet sich – und das spürbar: Nach dem äußerst sonnigen Wochenende mit Temperaturen über 30 Grad zieht von Westen her eine Kaltfront auf. Regen, Wolken und kühlerer Wind sorgen in den kommenden Tagen dafür, dass der Herbst in Österreich endgültig Einzug hält.

Der Sommer hält sich auch am Montag noch, allerdings beginnt sich das Wetter von Westen her langsam aber sicher umzustellen. In Ost- und Südostösterreich bleibt es größtenteils sonnig. In den westlichen Regionen und im Alpenraum ziehen Wolken und erste Regenschauer auf. Maximal etwa 25 bis 29 Grad, im Westen spürbar kühler.

Österreich
Symbol wolkenlos
16° / 30°
9 km/h
12:03 h
< 5 %
Symbol heiter
19° / 30°
15 km/h
10:25 h
< 5 %
Symbol heiter
16° / 26°
8 km/h
09:13 h
45 %
Symbol bedeckt
14° / 16°
12 km/h
00:29 h
55 %
Symbol Regen
12° / 17°
9 km/h
00:35 h
> 95 %
Symbol bedeckt
11° / 16°
7 km/h
00:09 h
65 %
Symbol Nebel
13° / 17°
13 km/h
00:04 h
50 %
Symbol wolkig
12° / 19°
8 km/h
05:54 h
45 %
Symbol stark bewölkt
12° / 20°
8 km/h
04:18 h
< 5 %
Symbol heiter
11° / 19°
11 km/h
09:16 h
< 5 %
Wien
Symbol wolkenlos
11° / 28°
7 km/h
12:03 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 28°
4 km/h
10:35 h
15 %
Symbol wolkig
14° / 23°
8 km/h
05:31 h
50 %
Symbol leichter Regen
13° / 15°
9 km/h
00:48 h
65 %
Symbol Regen
11° / 14°
13 km/h
00:06 h
90 %
Symbol leichter Regen
10° / 16°
13 km/h
02:16 h
65 %
Symbol stark bewölkt
11° / 18°
12 km/h
03:15 h
50 %
Symbol stark bewölkt
11° / 20°
9 km/h
05:05 h
45 %
Symbol wolkig
9° / 20°
12 km/h
06:23 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
10° / 18°
9 km/h
11:31 h
< 5 %
St. Pölten
Symbol wolkenlos
14° / 29°
15 km/h
11:54 h
< 5 %
Symbol heiter
18° / 29°
18 km/h
10:27 h
< 5 %
Symbol heiter
15° / 28°
8 km/h
10:14 h
45 %
Symbol bedeckt
15° / 17°
14 km/h
00:13 h
60 %
Symbol Regen
11° / 18°
9 km/h
00:34 h
> 95 %
Symbol bedeckt
11° / 17°
8 km/h
00:29 h
65 %
Symbol Nebel
12° / 18°
14 km/h
00:21 h
50 %
Symbol wolkig
12° / 20°
10 km/h
05:28 h
45 %
Symbol wolkig
10° / 20°
10 km/h
06:10 h
< 5 %
Symbol heiter
10° / 19°
10 km/h
08:07 h
< 5 %
Eisenstadt
Symbol wolkenlos
12° / 27°
6 km/h
12:03 h
< 5 %
Symbol heiter
15° / 27°
4 km/h
10:39 h
40 %
Symbol stark bewölkt
15° / 20°
8 km/h
02:58 h
60 %
Symbol bedeckt
12° / 16°
10 km/h
01:32 h
50 %
Symbol leichter Regen
12° / 16°
12 km/h
00:28 h
80 %
Symbol leichter Regen
11° / 16°
7 km/h
02:14 h
65 %
Symbol leichter Regen
11° / 19°
6 km/h
02:35 h
65 %
Symbol stark bewölkt
12° / 19°
8 km/h
04:43 h
50 %
Symbol heiter
10° / 21°
9 km/h
10:45 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
11° / 19°
11 km/h
11:31 h
< 5 %
Linz
Symbol wolkenlos
14° / 28°
4 km/h
12:03 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 27°
4 km/h
08:51 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 27°
5 km/h
09:47 h
45 %
Symbol Regen
16° / 18°
3 km/h
00:37 h
80 %
Symbol starker Regen
13° / 18°
4 km/h
00:08 h
> 95 %
Symbol Regen
12° / 17°
5 km/h
01:06 h
85 %
Symbol einzelne Regenschauer
9° / 19°
4 km/h
05:21 h
75 %
Symbol leichter Regen
11° / 18°
4 km/h
00:56 h
75 %
Symbol wolkig
11° / 19°
5 km/h
07:50 h
10 %
Symbol heiter
9° / 19°
4 km/h
08:30 h
< 5 %
Graz
Symbol heiter
14° / 27°
3 km/h
10:50 h
< 5 %
Symbol heiter
12° / 26°
4 km/h
08:31 h
15 %
Symbol wolkig
13° / 25°
6 km/h
07:40 h
55 %
Symbol starke Regenschauer
15° / 20°
5 km/h
02:03 h
> 95 %
Symbol starke Regenschauer
14° / 17°
5 km/h
02:07 h
> 95 %
Symbol einzelne Regenschauer
11° / 18°
5 km/h
05:45 h
80 %
Symbol stark bewölkt
10° / 19°
5 km/h
05:26 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
10° / 17°
4 km/h
03:32 h
70 %
Symbol wolkig
10° / 19°
5 km/h
07:03 h
30 %
Symbol wolkig
8° / 20°
4 km/h
05:57 h
< 5 %
Klagenfurt
Symbol wolkenlos
12° / 30°
8 km/h
12:03 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 28°
4 km/h
11:17 h
45 %
Symbol stark bewölkt
15° / 19°
8 km/h
02:11 h
55 %
Symbol bedeckt
12° / 15°
10 km/h
01:49 h
50 %
Symbol leichter Regen
12° / 14°
8 km/h
00:15 h
75 %
Symbol einzelne Regenschauer
11° / 16°
6 km/h
03:02 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
8° / 16°
5 km/h
02:39 h
70 %
Symbol einzelne Regenschauer
10° / 15°
7 km/h
03:14 h
60 %
Symbol heiter
9° / 18°
7 km/h
10:05 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
8° / 20°
7 km/h
10:58 h
< 5 %
Salzburg
Symbol wolkenlos
11° / 31°
7 km/h
11:56 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 28°
15 km/h
10:32 h
50 %
Symbol leichter Regen
16° / 19°
15 km/h
01:10 h
60 %
Symbol wolkig
12° / 20°
11 km/h
06:15 h
50 %
Symbol starke Regenschauer
12° / 17°
9 km/h
01:55 h
90 %
Symbol starke Regenschauer
9° / 17°
7 km/h
05:03 h
90 %
Symbol leichter Regen
7° / 17°
8 km/h
00:40 h
70 %
Symbol leichter Regen
9° / 12°
7 km/h
01:05 h
70 %
Symbol heiter
8° / 18°
7 km/h
09:09 h
10 %
Symbol heiter
6° / 22°
8 km/h
09:12 h
< 5 %
Innsbruck
Symbol wolkenlos
16° / 27°
4 km/h
12:03 h
< 5 %
Symbol wolkig
15° / 22°
9 km/h
08:12 h
50 %
Symbol starker Regen
11° / 11°
13 km/h
00:36 h
85 %
Symbol bedeckt
8° / 13°
10 km/h
01:57 h
65 %
Symbol leichter Regen
9° / 11°
6 km/h
00:09 h
75 %
Symbol Regen
8° / 12°
7 km/h
00:49 h
80 %
Symbol Regen
7° / 12°
6 km/h
00:25 h
90 %
Symbol bedeckt
7° / 12°
7 km/h
02:20 h
60 %
Symbol heiter
6° / 14°
5 km/h
10:30 h
< 5 %
Symbol heiter
7° / 17°
6 km/h
09:19 h
25 %
Bregenz
Wetterdaten:

Auch am Dienstag setzt sich der Wetterumschwung weiter fort. Viele Wolken und teils heftige Regenschauer überwiegen tagsüber. Vor allem im Süden und in den Alpen. Die Temperaturen sinken spürbar – mehr als elf bis 20 Grad sind nicht mehr drin. In der Nacht wird es sogar deutlich kühler.

In der kommenden Woche zieht eine Kaltfront über Österreich und damit wettertechnisch auch der ...
In der kommenden Woche zieht eine Kaltfront über Österreich und damit wettertechnisch auch der Herbst ein.(Bild: Jürgen Fuchs)
Lesen Sie auch:
Über 30 Grad wurden am Samstag in Reichenau an der Rax gemessen.
Mitten im September
Hitzealarm im Herbst: Über 30 Grad an der Rax
20.09.2025

Der Mittwoch zeigt sich von seiner trüben und unbeständigen Seite. Teils heftige Schauer ziehen immer wieder durch, Auflockerungen gibt es nur im Osten zwischendurch. Mit Höchstwerten von zehn bis 19 Grad kommt der Herbst in Österreich so richtig an.

Das Wetter beruhigt sich am Donnerstag etwas. Zwar halten sich noch Wolken und einzelne Schauer, dazwischen blitzt aber auch wieder die Sonne hervor. Die Temperaturen liegen bei zehn bis 17 Grad – der Herbst macht sich endgültig bemerkbar.

Porträt von Irina Stöckl
Irina Stöckl
