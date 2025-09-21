Kaltfront bringt Regenschauer und Herbstwetter

Der Spätsommer verabschiedet sich – und das spürbar: Nach dem äußerst sonnigen Wochenende mit Temperaturen über 30 Grad zieht von Westen her eine Kaltfront auf. Regen, Wolken und kühlerer Wind sorgen in den kommenden Tagen dafür, dass der Herbst in Österreich endgültig Einzug hält.
Der Sommer hält sich auch am Montag noch, allerdings beginnt sich das Wetter von Westen her langsam aber sicher umzustellen. In Ost- und Südostösterreich bleibt es größtenteils sonnig. In den westlichen Regionen und im Alpenraum ziehen Wolken und erste Regenschauer auf. Maximal etwa 25 bis 29 Grad, im Westen spürbar kühler.
Auch am Dienstag setzt sich der Wetterumschwung weiter fort. Viele Wolken und teils heftige Regenschauer überwiegen tagsüber. Vor allem im Süden und in den Alpen. Die Temperaturen sinken spürbar – mehr als elf bis 20 Grad sind nicht mehr drin. In der Nacht wird es sogar deutlich kühler.
Der Mittwoch zeigt sich von seiner trüben und unbeständigen Seite. Teils heftige Schauer ziehen immer wieder durch, Auflockerungen gibt es nur im Osten zwischendurch. Mit Höchstwerten von zehn bis 19 Grad kommt der Herbst in Österreich so richtig an.
Das Wetter beruhigt sich am Donnerstag etwas. Zwar halten sich noch Wolken und einzelne Schauer, dazwischen blitzt aber auch wieder die Sonne hervor. Die Temperaturen liegen bei zehn bis 17 Grad – der Herbst macht sich endgültig bemerkbar.
