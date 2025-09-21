Vorteilswelt
Drama in Baku!

WM-Leader crasht! Piastri zeigt erstmals Nerven

Formel 1
21.09.2025 13:17
Bitteres Rennwochenende für Oscar Piastri in Baku.
Bitteres Rennwochenende für Oscar Piastri in Baku.(Bild: Screenshot/Sky)

Oscar Piastri ist beim Grand Prix von Baku schon in der ersten Runde ausgeschieden. Bitter für den WM-Leader, der jetzt gegenüber seinem Teamkollegen und Hauptkonkurrenten Lando Norris wichtige Punkte verlieren dürfte. Darf sich vielleicht sogar Max Verstappen noch Hoffnungen machen?

Zunächst sah alles danach aus, dass der Start in den Grand Prix von Aserbaidschan reibungslos verlaufen ist. Doch in Kurve fünf kracht WM-Leader Piastri plötzlich in die Mauer. 

Chance für Norris
In der Wiederholung ist zu sehen, dass der McLaren-Pilot seinen Start komplett verschlafen hatte und dadurch gezwungen war, mehr Risiko einzugehen. Das wurde ihm schließlich auf dem engen Stadtkurs zum Verhängnis.

Bitter für Piastri, der im Kampf um die Fahrer-WM wichtige Punkte verlieren wird. Norris könnte zum großen Nutznießer werden. Am Ende könnte sich sogar für Verstappen eine kleine Chance auftun. 

Bei McLaren ist die Stimmung jedenfalls früh schon getrübt. Wenngleich mit Norris ein weiteres heißes Eisen noch auf der Strecke ist, ist der Ausfall von Piastri doch schmerzhaft. 

