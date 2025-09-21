Vorteilswelt
War voller Blut

OÖ: 17-Jährige stürzte kopfüber aus Fenster

Oberösterreich
21.09.2025 13:09
Einen lebensgefährlichen Sturz überlebte in der Nacht zum Sonntag eine 17-Jährige in Oberösterreich. Die junge Frau hatte sich allein in der Wohnung ihres Freundes aufgehalten und dürfte dabei zu viel Alkohol getrunken haben. Offenbar versehentlich stürzte sie aus einem Fenster im ersten Stock und blieb schwer verletzt am Boden liegen.

Als ein 21-jähriger Bursch aus Ampflwang in der Nacht zum Sonntag kurz vor 1 Uhr früh von einer Party nach Hause kam, fehlte von seiner Freundin jede Spur. Die junge Frau wollte ihn in der Wohnung erwarten.

Jugendliche war bewusstlos
Nachdem er alle Räume erfolglos abgesucht hatte, drehte er noch eine Runde ums Haus. Unterhalb des Wohnzimmerfensters wurde er schließlich fündig: Die Freundin lag dort bewusstlos und blutverschmiert am Boden. Der 21-Jährige setzte sofort die Rettungskette in Gang.

Mit Kopf auf Pflaster aufgeschlagen
Die 17-Jährige dürfte offenbar in stark alkoholisiertem Zustand kopfüber aus dem Fenster gestürzt und am gepflasterten Boden aufgeschlagen sein. Sie wurde mit Verdacht auf ein schweres Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus nach Ried im Innkreis gebracht. 

Die junge Frau soll sich allein in der Wohnung aufgehalten haben, eine Fremdeinwirkung am Sturz dürfte nicht vorgelegen haben.

Jürgen Pachner
