OÖ: 17-Jährige stürzte kopfüber aus Fenster

Einen lebensgefährlichen Sturz überlebte in der Nacht zum Sonntag eine 17-Jährige in Oberösterreich. Die junge Frau hatte sich allein in der Wohnung ihres Freundes aufgehalten und dürfte dabei zu viel Alkohol getrunken haben. Offenbar versehentlich stürzte sie aus einem Fenster im ersten Stock und blieb schwer verletzt am Boden liegen.