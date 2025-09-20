Pkw und Motorrad fingen nach Kollision Feuer

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten am Samstag auf der Landesstraße zwischen Stans und Jenbach (Tirol) ein Pkw-Lenker und ein Motorradfahrer in einer Kurve. Beide Fahrzeuge gingen in Flammen auf.
Ein Pkw mit Anhänger und ein Motorrad waren aus ungeklärter Ursache in einer Kurve miteinander kollidiert.
Während der Lenker des Pkw, ein Einheimischer, unverletzt blieb, wurde der Motorradfahrer in den Straßengraben geschleudert und erheblich verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls fingen beide Fahrzeuge Feuer, welches sich bis zum Eintreffen bereits weit ausgebreitet hatte. Daher wurde neben der Feuerwehr Stans auch sofort die Feuerwehr Jenbach zur Unterstützung nachalarmiert, worauf die Fahrzeuge unter schwerem Atemschutz binnen kürzester Zeit gelöscht werden konnten.
Der Motorradfahrer erlitt nach ersten Informationen erhebliche Verletzungen und wurde nach der notärztlichen Erstversorgung vom Rettungshubschrauber Heli 4 in die Klinik Innsbruck geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Aufräumungsarbeiten durch die Feuerwehr Stans und den Abschleppdienst dauerten längere Zeit an. Die Landesstraße war in diesem Bereich für längere Zeit gesperrt.
Kommentare
