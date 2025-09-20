Pkw und Motorrad fingen nach Kollision Feuer

Während der Lenker des Pkw, ein Einheimischer, unverletzt blieb, wurde der Motorradfahrer in den Straßengraben geschleudert und erheblich verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls fingen beide Fahrzeuge Feuer, welches sich bis zum Eintreffen bereits weit ausgebreitet hatte. Daher wurde neben der Feuerwehr Stans auch sofort die Feuerwehr Jenbach zur Unterstützung nachalarmiert, worauf die Fahrzeuge unter schwerem Atemschutz binnen kürzester Zeit gelöscht werden konnten.