So bringt Wes Okerson die Superreichen in Form

Dieser Mann ist pure Kraft – definierte Schultern, stählerne Arme, kein Gramm zu viel. Wes Okerson lebt, was er vermittelt: Der Körper ist ein Tempel – gepflegt mit Disziplin, Hanteln und Schweiß. Genau dieser Mann steckt hinter einer der eindrucksvollsten körperlichen Transformationen in der Society-Welt: Jeff Bezos’ Wandel vom Tech-Nerd zum durchtrainierten Alphatyp ist das Ergebnis eines harten Trainingsplans, der Okersons Handschrift trägt. Worauf kommt es an?